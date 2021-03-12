Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв на Масленицу испек блины со школьниками из поселка Лесной городок

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв приехал в поселок Лесной городок, что под Одинцово, чтобы испечь блины вместе с местными школьниками. Фото: Пресс-служба Губернатора и Правительства МО

В эти выходные в Московской области пройдут традиционные Масленичные гуляния - праздничные площадки будут организованы во всех муниципалитетах. Накануне губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв приехал в поселок Лесной городок, что под Одинцово, чтобы испечь блины вместе с местными школьниками.

Ребята провели для губернатора небольшую экскурсию по школе. Здесь есть одна красивая традиция - зиму провожают, выпекая на кухне блины на всю школу. Эти в основном девочки занимаются.

- Когда я служил в армии, то у нас тоже были те, кто готовил всему личному составу обед или ужин, - улыбнулся Андрей Воробьёв. - Но мы все работали на кухне и помогали поварам - чистили картошку, варили супы.

Губернатор вместе с детьми замесил тесто для блинов, помог испечь несколько стопок блинов и сырники. Один из учеников весь этот процесс снимал на телефон - для ТикТока. У мальчишки в этой соцсети уже больше 5 тысяч подписчиков. А видео с губернатором, как он считает, должно стать настоящим хитом.

Потом дети и губернатор кушали свежие блины с сырниками, запивая их чаем. Общались. Одна из девочек попросила Андрей Воробьёва посоветовать, как правильно выбрать будущую профессию.

- Это невозможно посоветовать, - ответил губернатор. - У каждого человека в разном возрасте случаются жизненные развилки, когда важно самому принимать решения. Сегодня ты хочешь стать шеф-поваром, а завтра, может быть - учителем в какой-нибудь дисциплине. Мне кажется, ключевое - это поиск, ведь кто ищет, тот найдет.

К слову, школа появилась в Лесном городке больше ста лет назад, еще в 1907-м. При этом здание, в котором она сейчас располагается, было построено в 1963 году. Пять лет назад его полностью реконструировали по Губернаторской программе. Теперь в ней 58 учебных кабинетов с интерактивными досками и компьютерами, два спортзала, большая столярная мастерская, библиотека. На территории - стадион для занятий физкультурой. Сейчас в школе учатся более 1,7 тысячи детей, а три четверти выпускников поступают на бюджет в лучшие российские вузы.