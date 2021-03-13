На Москву надвигается долгожданное потепление

Столичный регион наконец-то попал в зону теплого атмосферного фронта. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Столичный регион наконец-то попал в зону теплого атмосферного фронта. Синоптики говорят, что морозы отступают, а температура поднимется до +1 градусов.

- Температурный фон повысится и вернется в рамки климата, - сообщили в метеобюро «Фобос».

Потепление обещают и в Гидрометцентре. Масленичная неделя, по словам синоптиков, завершится резким потеплением, которое будет сопровождаться осадками и усилением ветра.

- Характер погоды существенно изменится. Снежный покров будет таять, - рассказали в Гидрометцентре России.

Температура воздуха будет быстро повышаться уже с воскресенья, 14 марта, и станет положительной – около +3… +4 градусов.

- Еще ночью будет снег, а утром уже температура будет плюсовая, поэтому осадки будут в виде дождя. Это теплая для марта погода. Аномальных морозов мы уже не ожидаем – температура не будет опускать до -20 градусов, как это было совсем недавно, - рассказала Татьяна Позднякова, главный специалист Метеобюро Москвы.

Однако с 16 марта температура будет опускаться ночью до отметок -4 градуса, но днем повышаться до плюсовых показателей.

- Для марта месяца это нормальная погода. Весна медленными темпами, но приближается, - добавила Татьяна Позднякова.

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