На улицах Москвы новогодние световые украшения останутся до 1 апреля

Все конструкции используют повторно в следующие праздники Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сверкающие гирлянды, селфи около световых арок и в ярких тоннелях, прогулки под «звёздным небом». Новый год на улицах и площадях Москвы продолжается. Зимние световые конструкции останутся в городе до середины весны. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

«Обычно световые украшения оставляем до марта, так как зимой рано темнеет, а они дополнительно освещают улицы и создают хорошее настроение у жителей и гостей столицы, - отметил Петр Бирюков. - В этом году по решению мэра Москвы работу этих конструкций продлили до 1 апреля».

Напомним, после новогодних праздников со столичных улиц и площадей убрали около 1 тысячи новогодних елей, а также большинство декоративных конструкций. Оставшиеся световые тоннели, арки, светящиеся шары, навесные гирлянды и украшения на фонарях начнут разбирать уже после 1 апреля. Всю эту красоту увезут на специализированные склады для хранения до следующих праздников.

«Специалисты проведут их осмотр, очистку и при необходимости ремонт, ведь все декоративные конструкции в столице используются повторно», - подчеркнул Петр Бирюков.

По данным Комплекса городского хозяйства столицы, в этом году для зимнего новогоднего наряда Москвы потребовалось около 4 тысяч различных украшений.