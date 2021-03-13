Национальный космический центр в Москве: Башня-«ракета», технопарк и дома по реновации

В городе появится крупнейший научный и образовательный кластер. Фото: mos.ru

В 2023 году на западе столицы откроется Национальный космический центр (НКЦ). Новые корпуса построят на участке 6,9 гектара на территории завода имени Хруничева.

Сегодня, 13 марта, мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин осмотрели строительство НКЦ.

«По поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина приступили к масштабному проекту создания нового космического центра страны, - сказал Сергей Собянин. - Совместный проект «Роскосмоса» и города - крупнейший центр космической отрасли в мире. Площадь 250 - 270 тысяч квадратных метров. Здесь будут работать около 20 тысяч человек. На высвобождающейся площади, которая сейчас находится в основном в депрессивном состоянии, будет развернут крупнейший научно-технологический парк с образовательными функциями».

По его словам, в этом районе также разместятся новостройки для переселения местных жителей, часть из которых являются бывшими и настоящими работниками «Роскосмоса». В перспективе в НКЦ будут работать инженеры столичных подразделений ракетно-космической отрасли.

«Из них 8 тысяч человек - это сотрудники конструкторского бюро «Салют» центра Хруничева, и рядом же с ними находится сам завод, где собственно те инженерные решения, которые мы будем с ними отрабатывать, будут апробированы уже конкретной практикой, - отметил Дмитрий Рогозин. - Кроме того, здесь будут находиться базовые кафедры наших ведущих вузов-доноров - Московского авиационного института, МГТУ имени Баумана, Физтеха, МГУ и многих других. На завод имени Хруничева возлагаются объемные задачи, связанные с созданием семейства ракет «Ангара».

ЧТО СТРОЯТ

В комплексе зданий Национального космического центра разместятся:

- ключевые компании ракетно-космической промышленности – центральный офис и ситуационный центр Госкорпорации «Роскосмос», отраслевые институты и предприятия, разбросанные сейчас по всей Москве;

- образовательный комплекс;

- молодежные конструкторские бюро;

- центр поддержки бизнеса;

- выставочные центры;

- центр диверсификации производства.

«В низкоэтажной части будущего Национального космического центра уложено 77 тысяч кубометров бетона, что составляет 65 процентов от запланированного здесь объема работ, - рассказал заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев. - Строители продолжают возведение основных железо-бетонных конструкций вышележащих этажей».

По словам генерального директора «Мосинжпроект» (управляющая компания проекта. - Прим.) Юрия Кравцова, в скором времени уже планируется приступить к сооружению основных монолитных конструкций высотной части Национального космического центра. Сегодня на строительстве НКЦ работают более 1100 человек и более 25 специализированных строительных машин.

ФИШКА

Центральным зданием НКЦ станет высотная треугольная башня из стекла и алюминия, напоминающая ракету на стартовой площадке.

Высота небоскрёба - 248 метров.

К башне пристроят длинный корпус, разделенный на несколько блоков – «клавиш». По зданию можно будет пройти по сквозной галерее с экспозицией об истории освоения космоса.

Рядом с башней обустроят общественные пространства, экспозиции под открытым небом, фонтаны. Вход сюда будет свободным.