В Москве прошли первые регистрации брака в усадьбе «Валуево»

Фото: Управление ЗАГС Москвы

Усадьба «Валуево» пополнила список необычных мест для заключения брака в Москве. Первые пары поженились здесь 13 марта.

- Самыми популярными площадками выступают особняки и усадьбы, и мы пополнили их перечень еще одним уникальным местом – объектом культурного наследия, построенном в XIX веке, – усадьбой «Валуево», - сообщила исполняющая обязанности начальника Управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

Две пары выбрали для регистрации брака новую площадку по ряду причин. Во-первых, она располагается на территории 60 гектар усадьбы «Валуево», которая и так пользуется популярностью у молодоженов Троицка и поселения Московский. Сюда довольно часто приезжают, чтобы сделать свадебную фотосессию. Во-вторых, сказать друг другу "да" в красивом господском доме, который входит в архитектурный ансамбль усадьбы. В-третьих, здание с историей - оно построено в 1810 – 1811 годах. Дом украшен шестиколонными ионическими портиками, у которых расположен главный вход с фигурами львов. В интерьере много аутентичных элементов - камины, лепнина и паркет.

Молодожены узнают усадьбу по фильмам, здесь снимались: «Война и мир», «Гусарская баллада», «Мой ласковый и нежный зверь».

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Как подать заявление на заключение брака в усадьбе «Валуево»?

Нужно прийти лично в Троицкий отдел ЗАГС или онлайн через портал госуслуг или портал mos.ru. Необходимо оплатить госпошлину - она такая же, как и для регистрации в других ЗАГСах Москвы, в размере 350 рублей.

30 необычных площадок для регистрации брака в Москве

- Современный столичный ЗАГС – это торжественные церемонии. Можно провести в усадьбах, на стадионах, в башнях Москвы-Сити, лофт-пространствах, под звездным небом Планетария или на фоне аквариума с касатками, – рассказала Светлана Уханёва исполняющая обязанности начальника Управления ЗАГС Москвы.

Для пар, которые хотят пожениться в 2021 году, уже доступна подача заявление - на выбор более, чем 30 необычных площадок. С полным перечнем можно ознакомиться по ссылке.