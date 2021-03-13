Ребенок был без верхней одежды: 12-летнюю девочку задержали на форуме муниципальных депутатов в Москве

В отделения полиции доставлено около 200 человек

В одном из гостиничных комплексов на Измайловском шоссе 13 марта проводился форум муниципальных депутатов. На место прибыли сотрудники полиции, так как представители общественной организации проводили публичное мероприятия с нарушением установленных санитарно-эпидемиологических требований.

- У значительной части участников отсутствовали средства индивидуальной защиты, - сказали в ГУ МВД по Москве.

Среди участников были члены организации, деятельность которой признана нежелательной на территории России.

- В отделения полиции доставлено около 200 человек. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законом, - сказали в ГУ МВД по Москве.

Кроме того, на форуме была обнаружена 12-летняя девочка без сопровождения взрослых. Прокуратура Москвы уже начала проверку в связи с обнаружением малолетней.

- 12-летняя девочка была обнаружена на ул. Кухмистерова, она была без сопровождения взрослых. Ребенок был без верхней одежды. В настоящее время жизни ребенка ничего не угрожает, - рассказали в Прокуратуре Москвы.

Специалисты устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Как стало известно, девочка была на мероприятии с отцом, которого задержали. Мужчина рассказал правоохранительным органам, что приехал на мероприятие в гостиницу с дочерью, но он не знал повестку форума. И когда его задержали, то дочка оказалась в зале одна.

- Ситуация у меня на личном контроле. По поводу ее отца выяснили - он пришел с дочкой. Мы выяснили, что сейчас ребенок вместе с отцом в отделении полиции. Что там решат относительно отца - не знаю, это дела правоохранительных органов. Нам важно, что с девочкой все хорошо, она цела и невредима, ее здоровью ничего не угрожает, - сказала kp.ru детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская