Блины пригорели: посетители "Охотного ряда" услышали запах дыма и вызвали пожарных

Возгорания не обнаружено

Москвичи сняли видео, как вечером 13 марта к Манежной площади приехали несколько пожарных машин. Сотрудники МЧС зашли в торговый центр "Охотный ряд". Прохожие сразу же подумали, что внутри произошло возгорание.

- Нам поступила заявка около 19.30, на место выехали сотрудники МЧС, обследовали территорию торгового центра, но возгорания не обнаружено. Все там в порядке, - рассказали kp.ru в ГУ МЧС по Москве.

- Не было эвакуации людей? - уточняю.

- Нет, людей из торгового центра не выводили.

В торговом центре "Охотный ряд" подтвердили, что пожарная тревога не объявлялась и покупателей не просили покидать магазины.

- А кто вызвал сотрудников МЧС? - спрашиваю.

- Кто-то из посетителей. Услышали в ресторанном дворике запах горелых блинов и подумали, что возгорание, - объяснила администратор магазина.

Сотрудники МЧС сказали, что осмотрели территорию торгового центра и опасности нет. Пожарные машины после этого действительно покинули центр города.