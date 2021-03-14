Пригласите Жучку танцевать: как в Москве тренируются чемпионы мира по танцам с собаками

Танцы с собаками в Москве впервые увидели в 1999 году Фото: Андрей АБРАМОВ

Белая швейцарская овчарка Калаш и хозяйка Ирина начинают номер с шахматной партии. Красавец двигает фигуры по доске, жмет лапой на секундомер и игриво подглядывает из-под лапы за ходом соперника. А дальше экшен: прыжки, ласточка — элегантное вытягивание задней лапы, змейка, грациозные аллюры. Ира и ее партнер сливаются в чувственных па. Завершается все роковым ударом в спину.

Вдохновлялись мюзиклом «Шахматы» (о поединке гроссмейстеров и их сложных отношениях с любимыми женщинами). Как и в оригинале, страсти на ринге запредельные: драма любви и ненависти.

99% танцоров — женщины. Многие вышли из серьезного спорта. Есть и бухгалтеры, студентки, пенсионерки, педагоги.

Шпиц Джес - первый представитель своей породы, который выступал на чемпионате мира Фото: Андрей АБРАМОВ

— Мы не просто скучающие дамы слегка за 40, — шутят спортсменки. — Шьем костюмы, занимаемся с хореографами. А для собак танцы — это общение с хозяином. Понимание, что она не просто диванно-декоративное животное.

Пару дамам на ринге — так называется местный танцпол, чаще составляют кобели. Они симпатичнее, лучше «одеты» шерстью. У сук течки, сильная линька после родов, а эстетика в танцах важна.

— Раньше я бегала аджилити (собака преодолевает полосу препятствий — прим. авт.). 30 секунд носишься между снарядов, кричишь как заполошная. Мне такого не надо. Я хочу выйти в ринг и быть королевой. В танцы приходят люди, которые хотят демонстрировать себя и животное, — рассказывает инструктор-кинолог, тренер по танцам с собаками Полина Ильина.

Кинологи уверены, что собаки чувствуют ритм и запоминают музыку. Фото: Андрей АБРАМОВ

КОЛБАСА В НОСКЕ

На тренировки к Полине едут с утра и до позднего вечера. Привезли маленькую сиба-ину. Порода японская, поэтому номер в стиле ниндзя. Перед выступлением хозяйка прячет в носок нашинкованную сосиску. Лайфхак, чтобы приучить партнера не задирать морду вверх.

— Когда я читала семинар в Японии, мне говорили: сиба-ину никогда не станет танцевать, — рассказывает Полина. — Все породы поддаются дрессуре. Но если хозяин не хочет вкладывать силы и время в обучение — все бесполезно. В Европе любят бордер-колли — с них начинались танцы. У нас танцуют все породы: от шпица и пуделя до малинуа, дворняг и ньюфаундлендов.

Музыкальные жанры номеров разные: больше модных мелодий — поп-хиты, саундтреки из бондианы и «Пиратов Карибского моря». Но вальсы, танго, джаз и рок тоже выбирают.

— Собаки точно воспринимают и запоминают музыку. Если на телефоне заиграет мелодия, под которую у животного есть номер, оно подскочит и будет готово вступать. Может быть, саму композицию собаки и не воспринимают, но какой-то ритм определенно улавливают, — поясняет кинолог.

Галина в прошлом была мастером спорта международного класса по хоккею на траве. Теперь танцует со своим джек-расселом Фото: Андрей АБРАМОВ

ВЫСТУПАЮТ ЗА ЕДУ И ПОХВАЛУ

О танцах с собаками московские дрессировщики узнали 20 лет назад. На площадку в Сокольниках попала кассета с выступлениями из Англии — родины необычного спорта.

— В первом чемпионате России в 2002 году участвовали пять пар. Тогда мы вообще не знали, как дрессировать животных. Использовали механику кнута и пряника. Сейчас главный метод вкусопоощрительный. Собака должна понимать, что ты от нее хочешь. За правильное поведение получает еду, игру и похвалу, — делится Полина Ильина.

Сейчас на чемпионат Москвы выходит сотня пар. В танцах две дисциплины: движение рядом под музыку и фристайл. Первая более строгая. В репертуаре десять позиций «рядом»: у бедра, со спины, между ног и т.д. Из них нужно составить номер. Дальше двух метров от партнера пес отбегать не должен. Во фристайле — полный полет фантазии.

Белая швейцарская овчарка Калашников выступает в паре с Ириной, которая оставила профессию криминалиста ради спорта Фото: Андрей АБРАМОВ

Выступление длится от полутора до четырех минут — зависит от категории мастерства, в которой выступает пара. Как правило, хвостатые танцоры знают один-два номера — для фристайла и работы рядом.

Кардинально менять рисунок в середине танца нельзя — собаке это сложно понять. Поэтому новые элементы идут в конец или начало — так получают нужную длину.

Хочешь поставить другой номер — старый придется забыть и потратить несколько месяцев на дрессуру. Хотя всегда можно поменять костюм, музыку и попробовать вписать отработанные пируэты.

ПОДАТЬ ГОЛОС МОЖЕТ ТОЛЬКО ЧЕЛОВЕК

Собаки запоминают последовательность движений в танце. Это видно по тому, что некоторые танцоры спешат. Знают, что за труд им перепадет вкусняшка. Важно чувствовать грань, чтобы партнер не халтурил в предвкушении корма.

Хендлер — так называется человек, который работает с собакой, отдает команды голосом. Но кричать не всегда удобно. Надо самому держать лицо, а еще танцевать. Наяривая рок-н-рольные пируэты, быстро собьешь дыхалку.

Японцы говорили, что сиба-ину невозможно научить танцевать. Но наши спортсмены смогли Фото: Андрей АБРАМОВ

Надо придумывать такие движения, чтобы они смотрелись как танец и означали команду. Выставил вперед ногу — партнер пробежал змейкой, взмахнул руками — барбос начал кружиться, подставил колено — друг человека как цирковой отпружинивает с него в сторону.

Не возбраняется весь танец кричать команды. Но если собака начинает лаять и подвывать — плохо. Значит спортсмен нервничает, перевозбужден.

— Есть собаки-гении — схватывают на лету, а через пару недель уже скучают. Начинают фантазировать, орать, давай что-нибудь новое. Поэтому проще танцевать не с вундеркиндами: в них вдолбил материал, тысячи повторений. И собаки довольны, что освоили движения, — говорит тренер по танцам.

Кстати

ЗАСВЕТИЛИСЬ В КИНО

Успехи российских танцоров гремят на мировом уровне. О них даже сняли серию для документального цикла «Мы — чемпионы». Выпустили в крупнейшем онлайн-кинотеатре Netflix.

— На чемпионатах мире в финал стабильно проходят четыре наших пары, при том, что всего десять участников. Русские люди открытые, умеют удивлять жюри. Это как с фигурным катанием, — объясняет Полина Ильина, к которой для съемок приезжали американцы.

КОНКРЕТНО

Где посмотреть

Ближайшие тренировочные соревнования пройдут 20 марта и 24 апреля в «Манеж Аджилити» в Строгине (2-я Лыковская ул., 77, м. «Строгино»). Вход свободный. Отборочные соревнования на Чемпионат Мира по танцам с собаками пройдут 11 апреля в «Максима Парк» (Дмитровский р-н, Горки Сухаревские).

Как научить

Одно занятие в школе Полины «Ученый пес» стоит 1700 — 2000 рублей. На тренировку новички ходят раз в неделю. Но если выходить на чемпионаты, нужны более интенсивные уроки. Плюс постоянные домашние задания. Прежде чем заниматься танцами, нужно пройти курс послушания. Лучше начинать с щенком в возрасте от 3,5 до 6 месяцев. Примерно через полгода можно готовить первый номер.