Москву накрыла метель, но это ненадолго

После обеда 14 марта на Москву обрушился очередной снегопад Фото: Олег ЗОЛОТО

- Вот тебе и середина марта! Опять посыпало...

- Да что ж эта зима никак не отступит?

- И вновь метель, покой нам только снится.

Ползователи социальных сетей, как обычно, остро реагируют на погоду. Особенно те, кто решил прогуляться в редкий выходной день.

После обеда 14 марта на Москву обрушился очередной снегопад. По словам читателей kp.ru, видимость в юго-западном Ясеневе из-за пушистых хлопьев снизилась раз в пять. Машины плетутся гуськом, стараясь уступить дорогу снегоуборочной технике. При этом масленичные гуляния возле культурного центра «Вдохновение» (Литовский бульвар, 7) не свернулись, а, кажется, стали ещё оживлённее. Дети незамедлительно приступили к лепке снеговиков, а взрослые, хлебнув горячего чая, пляшут хоровод.

В субботу синоптики предупреждали москвичей о том, что ожидаются осадки. В том числе, возможен и дождь. Температура воздуха плюсовая.

- И обуславливается она теплым сектором североатлантического циклона, - сообщил накануне ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. - Погода в течение дня будет облачной. А отсюда и осадки в виде снега (в том числе, мокрого) и дождя. Ветер южный - 4-9 метров в секунду. Температура соответствует климатической норме (до плюс четырех). Атмосферное давление чуть пониженное - 740 мм ртутного столба.

Тем не менее, в социальных сетях такой погоде всё больше радуются. Видимо, потому, что обещанного дождя пока не было (на момент 15.00).

В МЧС в свою очередь предупреждают водителей о том, что на дорогах в такой снегопад нужно быть осторожнее. Видимость плохая, тормозной путь на нечищенных участках увеличивается.

Ещё ранее в Комплексе городского хозяйства Москвы отчитались о работе городских служб, которые «очищают водоприемные решетки и дежурят в низинных местах для оперативного пропуска талых вод».

Снег традиционно вывозится на снегосплавные пункты для утилизации.

Завтра, 15 марта, в Москве будет также плюс (от двух до четырех градусов). Ветер ослабнет (около 6 метров в секунду). В первой половине дня также возможны осадки, во второй - погода ясная.