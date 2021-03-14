"Кокоринская статья": В Москве 16-летнего футболиста «Локомотива» избили после матча

Пока в конфликте разбирается Российский футбольный союз, но, вероятно, полиция тоже присоединится Фото: Shutterstock

Ситуация, если можно так выразиться, почти стандартная. После жесткого противостояния на поле футболисты выплеснули свои эмоции возле раздевалки - сразу после того, как матч кончился. Речь идет о юношеской футбольной лиге-2 и командах «Чертаново» и «Локомотив». Их встреча проходила 13 марта на «Сапсан-Арене» и завершилась со счетом 2:0 в пользу первых.

После того, как судья остановил борьбу, футболисты отправились в подтрибунное помещение, где всё и началось. Потасовка, толкания, взаимные оскорбления. Однако среди пострадавших фигурирует только один спортсмен. И это защитник «Локо» Максим Шпанцев. Его игра возмутила соперников больше всего (тот якобы в острые моменты симулировал, при этом сам играл грязно). В результате, кроме горчичника от судьи, Шпанцев получил перелом носа и сотрясение мозга. Сейчас его здоровью ничего не угрожает. А вот его обидчикам грозит лишение свободы, если, конечно, сам Максим захочет дать ход этому делу (в воскресенье факт обращения футболиста в полицию в столичном главке МВД «Комсомолке» не подтвердили, - прим. авт).

По мнению футбольного комментатора Василия Уткина, эта история столь же омерзительна, сколько проста.

- Это же кокоринская статья, - напомнил он в своем телеграм-канале. - Здоровью причинен легкий вред, причем группой лиц, которые действовали по сговору. Так что два года вам светит, ребятки. Хоть кого спросите.

В настоящий момент в ситуации разбирается Российский футбольный союз (РФС). Накануне он запросил всю официальную информацию у представителей «Локомотива» и «Чертаново», чтобы разобраться в инциденте.

В турнирной таблице своей лиги «Локо» находится на седьмом месте (из четырнадцати команд), «Чертаново» - на девятом.