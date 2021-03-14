На выставке в Москве школьница грохнулась в обморок при виде настоящих человеческих мышц

Самое любопытное, что после того, как активисты подняли тревогу, интерес к «выставке трупов», приехавшей в Москву, сразу вырос. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вообще-то эту выставку пытались запретить ещё на стадии эмбриона, однако за 26 лет существования она успела посетить 36 стран, в том числе и нашу. Реакция, стабильно, неоднозначная: от брезгливости и страха до полного восторга. Обязательно находятся активисты, которые составляют петиции и ультиматумы, рассылают их по разным кабинетам, размещают в соцсетях. Но... выставка «Мир тела» торжественно марширует по планете - её уже посетило больше 50 млн человек.

В том числе, и сотрудники столичной полиции, которые были вынуждены отреагировать на жалобы и обращения. В итоге, никаких нарушений не обнаружили. Экспонаты вполне себе научные. И, самое главное, подлинные. Сердце, мозг, кости... Всё настоящее. Когда-то они были рабочими. Но позже, когда хозяева органов умерли, в эти органы закачали быстродействующий пластик. Мальчишки округляют глаза. А девчонки пищат от страха как при появлении живой крысы. И даже падают в обморок.

Накануне одной из школьниц стало дурно прямо во время экскурсии. Голова закружилась. Земля поплыла под ногами. Пришлось вызывать медиков.

Самое любопытное, что после того, как активисты подняли тревогу, интерес к «выставке трупов», приехавшей в Москву, сразу вырос. Причем многократно. Возле павильона образовалась огромная толпа. Организаторы каждый день просят соблюдать посетителей социальную дистанцию полтора метра, однако добиться этого при таком количестве людей сложновато.

Как посетить выставку

Где: павильон №21 на ВДНХ.

Когда: с 12 марта до 31 декабря 2021 года. Режим работы — с 10.00 до 20.00.

Цена билета: 1150 рублей.

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