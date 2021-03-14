Роботы-собаки помогут купить продукты и патрулировать местность в Москве

Первых в России роботов-собак, созданных для помощи людям в непредвиденных ситуациях, презентовали в фудмолле "Депо" в Москве. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Первых в России роботов-собак, созданных для помощи людям в непредвиденных ситуациях, презентовали в фудмолле "Депо" в Москве. Они способны танцевать и делать различные трюки, а значит - практически заменить пушистых питомцев. Правда, управлять ими придется с помощью джойстиков.

- Это Белка и Стрелка. Они приехали из Китая. Но не нужно думать шаблонами, китайские разработки достаточно хорошие, это передовые технологии и за такими роботами-собаками будущее, - рассказывает Илья Каинов, менеджер компании Revolution technologies (3Logic).

Визуально собаки похожи больше на роботов, чем на питомцев, которых хочется погладить. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Визуально собаки похожи больше на роботов, чем на питомцев, которых хочется погладить. Черно-синие лапки, глаза в виде камер. Белка весит около 12 кг, а Стрелка около 27 кг. Маленький робот более активный. Белка признана самым быстрым роботом в мире - способен развивать 12 км в час. Пластичность робота такая, что на мгновение можно подумать, что перед тобой прыгает живая собака.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Роботы-собаки могут выполнять роль обычного питомца: они способны танцевать и делать различные трюки. Завести такую собачку, конечно, дороже, чем живую. Стоимость Белки - около 1 млн рублей, а Стрелки - около 3,6 млн рублей. Но они скоро будут дешевле и появятся во многих домах, - говорит Илья Каинов, менеджер компании Revolution technologies (3Logic).

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Но создавали роботов-собак не столько для развлечения, а для технологического прогресса. В Китае их разработали для помощи людям в непредвиденных ситуациях. Можно использовать, как собаку-поводыря, как помощника для покупок продуктов - на себе может перенести около 5 кг. Уже сейчас роботов-собак стали использовать на крупных производствах, в институтах и на уроках по робототехнике. Робота можно использовать на электроподстанции - отправить его на высоковольтную станцию и обеспечить безопасность людям.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве инновационный центр купил собак-роботов для канистерапии (разновидность терапии с животными, метод лечения и реабилитации с использованием специально отобранных и обученных собак), все же таких собак можно контролировать джостиком и таким образом можно избежать эмоций и агрессии животных. Столичный театр МДМ купил такую собаку, чтобы использовать ее, как развлечение, в антрактах. Робот реально вызывает много эмоций у животных, дети сразу же хотят дать ей команды "лежать", "стоять".

Почему выбрали прототип собаки? Создатели говорят, что животное устойчиво может стоять на четырех лапах и выполнять команды. Она может подниматься по лестницам, проходить по разным поверхностям - по песку, грунту.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вместо глаз у собаки встроенные камеры технологии “RealSense”. Этими самыми "глазами" она сможет распознавать лица, команды. Робот имеет возможность создания карт местности, автономного позиционирования, навигационного планирования и 3D-объектов.

- Собака может отслеживать объекты в пределах видимости камер робота в реальном времени и избегать препятствия в пределах 80 см от зоны видимости. Распознавая лица, робот может не пускать на конкретную зону обозначенных людей, - рассказал Илья Каинов.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Факты

- впервые собак-роботов А1 показали на выставке CES 2020, а в декабре 2020 года роботы-собаки были привезены в Россию,

- управление джойстиками (ручное управление),

- возможность создания карт местности, автономного позиционирования, навигационного планирования и 3D-объектов,

- реакция на движения людей.