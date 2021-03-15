В Кузьминках открылся общественный центр «Высота»

Сегодня, 15 марта, после реконструкции ещё одного старого здания появился многофункциональный общественный центр «Высота» в Кузьминках. Фото mos.ru

До конца 2022 года в столице обновят 39 устаревших кинотеатров. В каждом из них устроят культурный районный центр, где можно отдохнуть и с пользой провести время всей семьей. На прошлой неделе в Строгино вместо советского кинотеатра «Таджикистан» открылся общественный центр.

Сегодня, 15 марта, после реконструкции ещё одного старого здания появился многофункциональный общественный центр «Высота» в Кузьминках.

«Вы помните, какой был кинотеатр? - мэр Москвы Сергей Собянин обратился к жителям на открытии нового центра. - Совсем никакой, убитый, поэтому долго мы обсуждали, что ним делать. Было желание вообще его снести. Многие предлагали жилой дом вместо него построить, но настояли, чтобы здесь сохранился кинотеатр с торговлей, кафе, ресторанами, с детскими игровыми площадками, ну и кинотеатр чтобы работал. Первая очередь уже сдана. Я думаю, что в августе заработают все кинозалы. В Кузьминках можно будет смотреть свое качественное кино».

Помимо этого, в том же районе мэр осмотрел новый дом для участников реновации на Волгоградском проспекте.

«Сегодня в Кузьминках сразу строится или проектируется 19 домов, из них шесть домов построено, - сказал Собянин. - Остальные находятся в стадии проектирования и строительства. Это залог того, что в Кузьминках реновация набирает масштабы».

ЧТО СДЕЛАЛИ

В общественном центре «Высота» (ул. Юных Ленинцев, д. 52) во время комплексной реконструкции:

- восстановили с помощью технологии 3D-сканирования историческую вывеску кинотеатра;

- разместили кинокомплекс с четырьмя залами всего на 228 мест, два из них - для показа стереоскопических 3D-фильмов. Первых зрителей кинотеатр планирует принять в ближайшие месяцы;

- открыли супермаркет, а в скором времени заработают магазины непродовольственных товаров, одежды и обуви, кафе и рестораны, зоны развлечений для детей и подростков.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Жители домов реновации района Кузьминки начали переселяться в новостройку на Волгоградском проспекте. В ней:

- две секции высотой 10 - 13 этажей;

- 105 квартир, в том числе 21 однокомнатная, 64 двухкомнатные и 20 трёхкомнатных;

- подземный паркинг на 55 машиномест;

- «умные» общедомовые и поквартирные счетчики холодной и горячей воды, тепла, электричества с возможностью автоматической передачи данных в городские информационные системы.

Рядом с новостройкой на Волгоградском проспекте планируется построить общеобразовательную школу, детский сад, многофункциональный комплекс, ледовый дворец с катком, два ФОКа и спортивно-оздоровительный комплекс.

Для строительства домов по программе реновации в Кузьминках подобрано 19 стартовых площадок.