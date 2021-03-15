Во «Внуково» могут уволить руководителя, который поощрял пропажу колец и часов со склада

Во «Внуково» начата служебная проверка Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В столичном аэропорту «Внуково» начата служебная проверка в отношении одного из руководителей ЛО МВД России. Мужчину подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.

- Предварительно установлено, что в ноябре 2020 года сотрудник дал указание подчиненным не регистрировать в установленном порядке пропажу со склада вещественных доказательств, изъятых по материалам проверок и уголовным делам, находящимся в производстве линейного отдела, - рассказали в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО.

В настоящее время начальник Управления на транспорте МВД России по ЦФО назначил проведение служебной проверки. По некоторым данным, руководитель поощрял случайную пропажу колец и часов, а также других предметов со склада.

Если вина сотрудника будет подтверждена, то он будет уволен из органов внутренних дел.

- Увольнение, в случае доказательства обвинений, будет по отрицательным основаниям. Он будет привлечен к ответственности в соответствии с законодательством, - рассказали в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО.