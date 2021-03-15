В автосервисе рядом с «Москва-Сити» взорвался газовый баллон

В загоревшемся строении на Подвойского расположены десятки автомастерских. Фото предоставлено очевидцем

Вечером 15 марта СМИ сообщили о взрыве газового баллона в жилом доме на улице Подвойского в Москве. Как удалось выяснить kp.ru, на самом деле ЧП случилось в нежилом здании. Речь о строении по адресу Подвойского владение 5/19. Это длинный крытый паркинг, который растянулся вдоль ТТК в Пресненском районе. Через пару кварталов от него начинается «Москва-Сити»

Фото предоставлено очевидцем

— Возгорание произошло в бытовом помещении. Площадь пожара 10 квадратных метров, возгорание ликвидировано. Двое пострадавших. Выведены на улицу, им оказывается медицинская помощь, — сообщили корреспонденту kp.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

Фото предоставлено очевидцем

В строении на Подвойского расположены десятки автомастерских. Здесь тонируют стекла, перекрашивают авто и менять колеса — гигантский центр с услугами для владельцев машин. В одной из мастерской и произошло ЧП. Обстоятельства инцидента установит специальная комиссия.