В Москве начинается монтаж летних кафе

В предстоящем сезоне в столице смогут работать более трех тысяч летних кафе Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

С 15 марта рестораторы Москвы приступили к монтажу и обустройству уличных кафе. Напомним, официальное открытие летних веранд намечено на 1 апреля. В предстоящем сезоне в столице смогут работать более трех тысяч летних кафе. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, все сезонные точки общепита находятся на строгом учете и указываются в городской схеме размещения.

«В схему уже включены порядка 3 тысяч заведений, - уточнил заместитель мэра. - Примерно столько же летних кафе и веранд было отражено в схеме в прошлом году к моменту открытия сезона. В результате официально зарегистрировано и смонтировано было 2,1 тысячи объектов».

Установку летних кафе по всем правилам отслеживает Госинспекция по недвижимости.

«Специалисты ведомства следят, чтобы площадь сезонных кафе не выходила за границы согласованной схемы размещения, - рассказал начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский. - Кроме того, веранды должны размещаться на расстоянии не более пяти метров от входа в стационарное помещение и не менее 25 метров от входа в метро, а также не мешать движению пешеходов по тротуару».

Инспекторы также объясняют предпринимателям действующие правила. Например, проводят бесплатные онлайн-семинары и консультации, в том числе по вопросам включения в городскую схему размещения летних кафе и веранд.