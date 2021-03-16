В Москве с 17 марта 2021 года начинается вакцинация от коронавируса в ТЦ «Домодедовский» и «Кунцево Плаза»

Бесплатную прививку будут проводить врачи городских поликлиник Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В столице откроется еще два пункта для вакцинации от COVID-19 – в торговых центрах «Домодедовский» и «Кунцево Плаза». Выездные бригады медиков начнут работу с 17 марта. Сделать прививку там смогут все желающие – при себе нужно иметь паспорт и полис ОМС. Прививку сделают бесплатно, предварительная запись на прием не нужна.

- Пандемия не миновала, и риск заразиться по-прежнему остается. В первую очередь пройти вакцинацию от коронавируса важно для всех, кто старше 60 лет, а также для всех, кто имеет хронические заболевания, — рассказали в пресс-службе комплекса социального развития Москвы.

Где можно сделать прививку без записи?

Вакцинация первым и вторым компонентом вакцины проходит в ГУМе, на ВДНХ, в театре «Геликон-опера», фуд-молле «Депо» и во флагманском офисе «Мои документы» ЦАО в торгово-развлекательном центре «Афимолл Сити».

Первую прививку можно сделать в торговых центрах «РИО Ленинский», «Дубровка», «Круг» и «Тройка».

Вакцинация только вторым компонентом проводится в торговых центрах Columbus, «Калейдоскоп», «Щелковский», «Водный», «Калужский», «Европейский».

Важно

Вакцинация длится около 40 минут:

- 10–15 минут - медицинский осмотр и сама прививка,

- 30 минут - поствакцинальный осмотр,

- врач назначает дату для второго этапа вакцинации - через 21 день.

Прививку можно сделать в городских больницах

Пройти вакцинацию против коронавируса можно в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник, полный список можно посмотреть на сайте mos.ru. Прививочные кабинеты работают ежедневно с 8.00 до 20.00. Нужна запись в поликлинику на mos.ru.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Год коронавируса в Москве: Таскали кошек на прогулки, из дома выходили по графику и едва не допустили повторения карантина

Вспоминаем, как столица жила последние 12 месяцев (подробности)

Ученые предложили лечить COVID-19 по принципу борьбы с герпесом

Последние новости с антиковидного фронта kp.ru прокомментировал эксперт по безопасности пациентов и персонализированной медицине Юрий Киселев (подробности)