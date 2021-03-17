Ох, этот свежий шоколад! Ему, конечно, каждый рад!

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Язвительную шутку Михаила Булгакова про «осетрину не первой свежести» знает, наверное, каждый.

Жаль, что блистательный Михаил Афанасьевич не пошутил так про шоколад. Поэтому отнюдь не все знают, что у шоколада бывает только одна свежесть, первая и единственная, и она быстро кончается. Спустя месяц шоколад смело можно считать не самым свежим, он утрачивает множество вкусовых качеств и полезных химических соединений.

Но, к счастью, шоколад не портится так быстро, как мясо или уже вышеупомянутая рыба.

И изменения в шоколаде не так катастрофичны. Как показали исследования, шоколад, хранящийся примерно до времени 60% от срока годности, становится несколько менее блестящим, немного менее ароматным, менее хрустящим, слегка снижается качество шоколадного вкуса, цвет становится менее ярким, а текстура изделия - менее гладкой, а также усиливаются сладкие, горькие нотки, шоколад становится тверже.

По экспертным данным, «в процессе хранения шоколада под влиянием физико-химических процессов происходит трансформация аромата, часть летучих веществ испаряется, шоколад становится более сладким, уменьшаются фруктовые и пряные нотки. Условия хранения шоколада оказывают существенное воздействие на текстурные характеристики продукта, изменяется блеск, вкус, интенсивность цвета».

То есть у такого шоколада все вкусные и полезные химические соединения давно из шоколадной плитки испарились. Нет, есть его по-прежнему можно. Но это совсем другое удовольствие.

Почему российские торговые сети не спешат выкладывать на прилавки свежий шоколад, понять, в общем-то, можно. Шоколад не считается скоропортящейся продукцией, поэтому и на складах он может полежать подольше, и в логистические цепочки попасть попозже.

А возможно ли где-то на прилавках найти самый свежий шоколад, с еще не истекшим месячным сроком до того, как считаться уже «не свежим», а «годным к употреблению»?

Есть такие места. Фирменные магазины и лавки прямо при кондитерских фабриках.

Истинные любители шоколада о них знают. Другие натыкаются случайно. Запах, исходящий из фабрики от свежайшей продукции, просто сбивает с ног.

Как показали предварительные результаты соцопроса, организованного «Комсомолкой» на тему весны, любви, ухаживания и непременного атрибута романтики - шоколада, особенный аромат свежего шоколада замечают и считают незабываемым 100% респондентов.

Более того, и по сей день народ предпочитает то, что повкуснее да посвежее. На вопрос: «Согласны ли вы, что вкус свежих изделий (шоколадных) отличается от вкуса тех, срок годности которых подходит к концу?» - большинство (89%!) ответили утвердительно. И многие, как выяснилось, смотрят на дату окончания срока годности - 52%.

Другое дело, что «не всегда приходится выбирать», объяснили еще 43% опрошенных, потому что периодически вынуждены брать то, что в данный момент продается в ближайшем к дому магазине или гипермаркете.

Не у всех есть возможность добраться до спецмагазинчика при фабрике-производителе, хотя о таких точках людям тоже известно (это показали 64% опрошенных). Часто все дело упирается во время - его не хватает, чтобы специально куда-то доехать.

Однако «различает вкус свежих изделий от просто годных» опять-таки большинство участников опроса - 73%. И с тем, что отличный вкус продукции обеспечивается в первую очередь ее свежестью, также в большинстве своем согласны участники опроса (86%).