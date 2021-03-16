Закрытие участка Калужско-Рижской линии 20 марта-2 апреля 2021: движение в метро Москвы ограничат

Ограничения на участке Калужско-Рижской линии метро Москвы с 20 марта по 2 апреля 2021 года связаны с прокладкой тоннеля БКЛ и строительством станции «Воронцовская». Фото: stroi.mos.ru

В московском метро с 20 марта по 2 апреля 2021 года будет ограничено движение на участке «Беляево» - «Новые Черемушки» Калужско-Рижской линии. Там продолжается прокладка тоннеля БКЛ и строительство будущей станции «Воронцовская», и по правилам безопасности должны закрыть участок для пассажиров.

- Для пассажиров в эти дни будут работать бесплатные автобусы КМ. Для комфортности поездок в центр советуем пользоваться Бутовской и Серпуховско-Тимирязевской линиями, - рассказали в пресс-службе Московского метрополитена.

Ограничения на время коснуться и автомобилистов – с 18 марта до 4 апреля 2021 года. Чтобы наземный транспорт мог ехать быстрее, в районе закрытых станций будет действовать перекрытия движения:

- дублер улица Профсоюзная (от д. 104/47 по улице Профсоюзная до пересечения с улицы Миклухо-Маклая),

- боковой проезд улицы Профсоюзная, в районе д.85 к1 по улице Профсоюзная),

- улица Миклухо-Маклая от улицы Профсоюзная до д.43 по улицу Миклухо-Маклая (при движении в сторону улицу Академика Волгина),

- участок улицы Гарибальди от улицы Профсоюзная до д.23.

Кстати

Станция метро «Воронцовская» откроется в 2021 году. Она позволит улучшить транспортную доступность:

- для 350 тысяч жителей районов Обручевский, Черемушки и Коньково,

- дорога до Зюзино и Проспекта Вернадского станет на 20 минут короче,

- станция «Калужская» разгрузится на 40%,

- Калужско-Рижская линия метро после полного ввода БКЛ разгрузится на 15-18%,

- улица Обручева освободится на 6%, так как часть автомобилистов пересядет на метро.