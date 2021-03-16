«Красавица жена, два наследника»: потерявший работу музыкант попался на торговле наркотиками

Артиста задержали со свертками с амфетамином Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Грустная картина вырисовывается по страничке музыканта Ивана Б. 28-летний парень был саунд-продюсером и гитаристом кавер-группы WHAT'S UP. В ее составе финалисты шоу «Голос» и «Главная сцена». Команда выступает на свадьбах и развлекательных мероприятиях. Как и у многих артистов, в пандемию у коллектива началась черная полоса.

— Декабрь без корпоративов. Придумай работу себе сам. Или продай почку. Нет, мы вроде как то держимся, пока. Хоть клипы снимайте. Я помогу все сделать красиво. Да и хиты стынут, уже штук пять написал треков. Скажите, кому показать? Ну, музыкант я, че мне, сдохнуть? — сокрушался в своем инстаграме гитарист Иван.

Тяжелые времена толкнули творческого человека на криминал. Днем 14 марта его задержали полицейские. При себе у Ивана 11 свертков с белым порошком. Экспертиза показала, что это амфетамин — 41,3 грамма. Считается крупным размером.

— На месте происшествия изъяты еще три свертка. При задержании мужчина выкинул их на землю, — сообщил kp.ru источник в правоохранительных органах.

Грустная картина вырисовывается по страничке музыканта Ивана Б. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Один из последний постов на страничке Ивана в соцсетях звучит так:

— Красавица жена, два наследника. Иногда думаешь, как ты до этого дошёл то? А потом вроде вспоминаешь каждый шаг, и все обдумано, все в трезвом уме, шел, шел, и дошел. Да не один дошел-то! И дальше пойдем!

В Москву Иван перебрался из Томска. Там он занимался музыкой и был членом церкви пятидесятников — протестантов. Директор кавер-группы WHAT'S UP отказалась комментировать задержание своего артиста. За распространение наркотиков в крупном размере Уголовный кодекс предусматривает до 10 лет колонии.