Сотни библиотек и культурных центров Москвы проведут день открытых дверей 20 марта

День открытых дверей пройдет в 76 культурных центрах и 130 библиотеках Фото: Евгения ГУСЕВА

20 марта в Москве пройдет день открытых дверей в культурных центрах и библиотеках Департамента культуры. Гостей ждут бесплатные пробные занятия в кружках и секциях при учреждениях. Кроме того, прочитают лекции, организуют квесты и сыграют спектакли.

— День открытых дверей пройдет в 76 культурных центрах и 130 библиотеках. Мы проводим его уже в пятый раз и собираемся развивать эту практику. Принято решение, что такие ознакомительные дни будут организовываться дважды в год: перед 1 Сентября и в конце марта. Весной горожане смогут записаться на понравившиеся занятия, которые не обязательно посещать именно с начала учебного года, — приводит портал mos.ru слова заместителя мэра Натальи Сергуниной.

Дебютанты дня открытых дверей 2021 года — библиотеки. За последние годы они превратились в культурные пространства, где не только хранят книги, но и дают мастер-классы, ставят пьесы и проводят литературные чтения.

НА ЗАМЕТКУ

Что можно посетить

Лекция «Таинственная Прага: путешествия во времена императора Рудольфа II». Проведет историк искусства научный сотрудник библиотеки Олег Грознов. Библиотека-читальня имени И.С. Тургенева (Бобров переулок, дом 6, строение 1). Начало в 13:00.

Экскурсия по городской усадьбе XVIII–XIX веков в стиле русского псевдобарокко. Библиотека-читальня имени А.С. Пушкина (улица Спартаковская, дом 9, строение 3). Начало в 14:00.

Квест «Хранители» — о тонкостях профессии библиотекарей. В Центральной городской молодежной библиотеке имени М.А. Светлова (Большой Тишинский переулок, дом 24). Начало в 15:00.

Журналы и книги XVII–XXI столетий покажут в универсальной научной библиотеке имени Н.А. Некрасова (улица Бауманская, дом 58/25, строение 14). Старт в 18:00.

Создавать костюмы из бумаги научат в арт-кластере «Восток» (улица Мартеновская, дом 7). Начало в 13:00.

Мастер-класс по латиноамериканским танцам в культурном центре «Марьина Роща» (улица Октябрьская, дом 58). Приходить к 17:00.

КОНКРЕТНО

Полная программа дня открытых дверей доступная на сайте «Онлайн.Библиогород» в разделе «Конкурсы и акции». Мероприятие пройдет в Москве в субботу, 20 марта. Начало событий с 10:00 до 20:00.