Свадьбы на канатной дороге: молодожены из Москвы станут рекордсменами России

Теперь москвичи могут заключить брак на канатной дороге. Фото: Instagram.com

Накануне популярного среди молодоженов праздника Красная горка, который пройдет 8 мая, в Москве готовят установление рекорда России по одновременной регистрации брака наибольшего числа пар на канатной дороге.

- Заключить брак на Воробьевых горах 8 мая, в субботу, сможет любая желающая пара. Мы уже начали прием заявлений. Для участия нужно обратиться в любой столичный отдел ЗАГС или Дворец бракосочетания, но важно - до 7 апреля, - рассказали в Управлении ЗАГС Москвы.

Молодожены получат уникальную возможность заключить брак в красивом месте. Воробьевы горы и так являются одним из мест, куда пары после ЗАГСа приезжают, чтобы погулять и сфотографироваться. А тут у молодоженов будет возможность сказать друг другу «да» в красивом месте. Регистрация будет стоить всего 350 рублей.

- Во время церемонии бракосочетания из окон футуристических кабин будут открываться уникальные виды на набережную Москвы-реки, территорию спорткомплекса «Лужники», высотки делового центра «Москва-Сити», МГУ, - рассказали в Управлении ЗАГС Москвы.

Как подать заявление для регистрации брака на канатной дороге?

- перед подачей заявления необходимо заранее позвонить по телефонам оргкомитета: 8 (915) 233-24-93, 8 (916) 426-21-31, 8 (967) 168-93-64, 8 (916) 199 86 79,

- подать заявление можно в любой отдел ЗАГС до 7 апреля,

- нужно сообщить сотруднику о желании заключить брак именно на канатной дороге,

- оплатить госпошлину в размере 350 рублей.

Какие еще необычные локации есть в Москве?

Доступно более 30 необычных площадок столицы (полный перечень на сайте mos.ru).

- Проект по регистрации брака в необычных местах столицы пользуется популярностью - более 13 тысячи пар поженились в городских усадьбах, на смотровых площадках, стадионах, - рассказала Светлана Уханева, исполняющая обязанности начальника Управления ЗАГС Москвы.

В этом году пары смогли зарегистрировать браки в Ледяной пещере и Флорариуме в парке «Зарядье», в усадьбе Валуево, на катке ВДНХ. Если новые площадки будут востребованы, то их будут рассматривать для постоянных регистраций брака.

Среди популярных праздников у молодоженов – День города и накануне Красной горки, а также Всероссийский день семьи, любви и верности.