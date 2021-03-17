Мужчина выпал из окна во время полицейского обыска в Москве

По факту произошедшего проводится проводится проверка Фото: Михаил ФРОЛОВ

16 марта жители многоэтажки на улице Наташи Ковшовой, 29 в районе Очаково-Матвеевское, услышали крик мужчины и звук удара. На асфальте лежало тело молодого парня. Он выпал с 13 этажа. В этот момент в его квартире находились сотрудники полиции.

— 20-летний гражданин находился в федеральном розыске за совершение особо тяжких преступлений. 16 марта в квартире на улице Наташи Ковшовой проходили следственные действия. Мужчина упал с балкона. От полученных при падении с высоты травм, он скончался. По факту произошедшего проводится проводится проверка, — сообщили kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Источник «Комсомольской правды» в правоохранительных органах уточнил, что погибший проходил по уголовным делам о вымогательстве и похищении человека. В Москву он приехал из Грузии. К делу уже подключился Следственный комитет. Сыщикам предстоит восстановить картину событий в квартире.

Ранее в Москве с балкона выпал 14-летний школьник. Он был влюблен в одноклассницу и провожал ее до дома. В подъезде подростков обуяла страсть. Это увидел дедушка школьницы, обругал детей и вызвал полицию. Когда сотрудники приехали на вызов, мальчик перепугался и решил сбежать через окно. Парень выжил, но оказался в реанимации.