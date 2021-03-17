Молодого врача, спасающего жизни больным с коронавирусом, избили из-за серёжки в ухе

Михаил работает анестезиологом в одной из московских больниц. Фото: СОЦСЕТИ

Михаилу (имя изменено) 27 лет, он работает анестезиологом в одной из самых известных, благодаря пандемии, московских больниц, — "Коммунарке". Каждый день молодой человек участвует в спасении жизней самых тяжелых пациентов с covid-19, готовит их к операциям. Несколько лет назад он переехал в Москву из Волгограда, чтобы развиваться в профессии и учиться у лучших специалистов. Михаил был уверен, что столица прогрессивнее родного региона. Но оказалось, что не во всём. Недавно молодого человека избили. Причиной стал его внешний вид и серёжка в ухе.

Это произошло в ТЦ "Город" в район Лефортово. Туда Михаил с друзьями пришёл в кино. Когда молодые люди уже выходили из развлекательного центра, ими заинтересовалась толпа незнакомцев.

— Это были люди азиатской внешности, возможно, таджики, их было человек 15. Один из них подошёл к моему другу и настойчиво и агрессивно стал расспрашивать, почему он так ярко одет, пытался узнать, откуда он родом, какую религию исповедует, и говорил, что научит его жить правильно. Я пытался остановить конфликт и увести друга в сторону, но мне не давали. Потом они заметили у меня в ухе серьгу, стали нас оскорблять и угрожать. Я звал на помощь охрану, но никто не пришёл, — вспоминает Михаил

Молодой человек решил вызвать полицию и достал телефон, но телефон у него из рук вырвали. Он попытался вернуть мобильный, завязалась драка.

— Нам угрожали убийством, кричали оскорбления. Драка длилась около 5 минут, удары летели со всех сторон. К нам стали стягиваться посетители ТЦ, было много свидетелей, возможно, это нас спасло. Больше всего досталось моему другу, у него из ушей и носа шла кровь. Пока я искал телефон и вызывал скорую и полицию, все эти люди куда-то убежали. Теперь их не могут найти, — говорит Михаил

Молодой человек снял побои и обратился в полицию.

— Поступило заявление от 27-летнего гражданина, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности неустановленных лиц, которые в здании ТЦ «Город», имея умысел, направленный на совершение хулиганства, то есть грубого нарушения общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, группой лиц по предварительному сговору нанесли телесные повреждения, после чего с места совершения преступления скрылись. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", — сообщил источник kp.ru

Для установления личностей подозреваемых полицейские запросили у охраны торгового центра записи камер видеонаблюдения. По ним вычислить обидчиков врача было бы очень просто. Но оказалось, что система видеонаблюдения в ТЦ не работает, и у следствия одна надежда — отыскать возможных свидетелей.

— Я видел, что многие снимали происходящее на телефон, возможно, они откликнутся и помогут нам, дав показания, — просит молодой доктор

Если вы стали свидетелем нападения на Михаила и можете помочь следствию, просим вас написать на почту редакции kp.ru (natalia.eroshkina@phkp.ru).