В Москве откроется медицинский комплекс для лечения онкологии

Мэр Москвы Сергей Собянин Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новый лечебно-диагностический комплекс откроется в скором времени в Московском клиническом научно-практическом центре (МКНЦ) имени Логинова на шоссе Энтузиастов.

«Мы приняли решение проектировать новую клинику - самую современную, самую лучшую, которую можно себе представить, - сказал сегодня, 17 марта, мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра строящегося комплекса в МКНЦ. - В прошлом году начали строить, снеся два старых корпуса. Сегодня, по сути дела, отлит новый корпус, возведены стены, начата первичная отделка, инженерные коммуникации. В любом случае, минимум года полтора нам придется строить больницу, но это будет больница нового поколения на долгие годы».

ЧЕМ ПОМОГУТ

Новый лечебный комплекс МКНЦ имени Логинова разместят в 8-этажном здании. Для больных с онкологией в нем обеспечат:

- 570 койко-мест, в том числе 422 койки круглосуточного стационара, 38 коек реанимации и интенсивной терапии, 20 коек стационара кратковременного пребывания, 60 мест дневного терапевтического стационара и 30 мест дневного химиотерапевтического стационара;

- все виды медицинской помощи - от диагностики до высокотехнологичного лечения и реабилитации;

- 3 магнитно-резонансных и 5 компьютерных томографов, 3 рентген-комплекса (на 2 и 3 рабочих места), ПЭТ-КТ, 2 ОФЭКТ-КТ, 3 ангиографические установки, 2 рентген-установки C-дуга, 37 УЗИ-аппаратов, эндоскопическое и лабораторное оборудование;

- лечение в Центре амбулаторной онкологической помощи, созданном по новому московскому стандарту;

- в операционных отделениях кратковременного пребывания - малотравматичные операции общего, урологического, гинекологического и оториноларингологического профиля;

- более 10 тысяч исследований в сутки в лаборатории, включающей суперсовременную патоморфологическую лабораторию и отделение онкогенетики для выявления пациентов с наследственными формами рака;

- комфортные условия пребывания и работы - для пациентов, их родственников и медицинского персонала;

- система быстрого восстановления «Fast-Track», позволяющая пациентам возвращаться к обычной жизни в кратчайшие сроки (2-3 дня для стандартных хирургических вмешательств).

КОГДА ОТКРОЮТ

Первых пациентов новый лечебно-диагностический комплекс МКНЦ имени Логинова примет в 2023 году.

ЦИФРЫ

С 2011 года в Москве построено около 100 городских, федеральных и частных медицинских учреждений. Среди них - 34 больничных корпуса, 48 поликлиник, семь подстанций скорой медицинской помощи.

С 2021 по 2023 годы планируют возвести еще около 70 зданий для системы здравоохранения, включая 20 больничных корпусов, 36 поликлиник, четыре подстанции скорой медицинской помощи.