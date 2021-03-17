«Она очень рада»: ветеран труда из Москвы сделала прививку от коронавируса в 104 года

После вакцинации на самочувствие Любовь Александровна не жаловалась. Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Самым пожилым пациентом Москвы, который прошел курс вакцинации от коронавируса «Спутником V», стала Любовь Семенова. Ей 104 года, она ветеран труда. Живет в пансионате №31 в Теплом стане. Сюда могут получить путевку пожилые люди. Здесь за ними ухаживают соцработники и врачи.

— Любовь Александровна живет очень давно в нашем пансионате. Когда объявили о вакцинации, она сама изъявила желание сделать прививку. Чувствовала себя удовлетворительно. После вакцинации чувствует себя хорошо. Она очень рада, — рассказала старшая медсестра пансионата для ветеранов труда №31 Татьяна Елисеева.

После вакцинации на самочувствие Любовь Александровна не жаловалась. Первый укол «Спутника V» ветерану сделали 4 января. С начала года как раз допустили препарат до вакцинации пенсионеров.

— Прививку сделали, чтобы она могла посещать концерты, мероприятия, общаться с родственниками. Не подвергать риску свое здоровье и окружающих, — добавила Татьяна Елисеева.

Еще девять пенсионеров Москвы старше 100 лет вакцинировались от коронавируса. Все они чувствуют себя хорошо. Медработники интернатов и пансионатов регулярно отслеживают их самочувствие. По статистике люди старшего возраста переносят вакцину легче.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вакцинация от коронавируса в Великий пост: можно ли, и на что обращать внимание

Эксперты пояснили, как питание сказывается на выработке защитных антител и особенностях вакцинации от коронавируса в Великий пост (подробности).