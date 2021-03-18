«Добавим крысиный яд в детское питание»: в Москве крупная продуктовая торговая сеть получила письмо с угрозами

Сейчас столичная полиция пытается установить авторов письма с угрозами. Им грозят реальные сроки лишения свободы. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

На днях в столичную полицию обратилось руководство крупной продуктовой торговой сети «Метро Кэш адн Керри». 16 марта на электронную почту компании пришло письмо с угрозами. Полный текст оказался в распоряжении «Комсомолки».

«Передайте это сообщение человеку, принимающему решения в вашей компании! Против вашей сети магазинов готовится крупная провокация. Для начала мы подменим 10 разных товаров в 2-3 ваших московских магазинах на отравленные. Мы можем добавить концентрат этиленгликоля в фрукты, соки, молоко. Добавить кристаллический крысиный яд в каши и детские смеси. Навтыкать швейные иглы в ягоды и фрукты. Также у нас есть сильный яд, которого всего нужно несколько грамм для летального исхода. Для предотвращения таких серьёзных проблем для вашего бизнеса, вам нужно заплатить отступные в размере 5 миллионов рублей»

Перевести деньги вымогатели потребовали на электронный счет в биткоинах. Но на этом угрозы не закончились. В случае обращения в полицию, они пригрозили поднять сумму компенсации до 25 миллионов рублей.

Конечно, службу безопасности «Метро» это не остановило.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 163 УК РФ «Вымогательство», - сообщили «КП» собственные источники в правоохранительных органах.

Сейчас столичная полиция пытается установить авторов письма с угрозами. Им, кстати, грозят реальные сроки лишения свободы.