Минсельхоз хочет порегулировать цены для аграриев

Российская ассоциация производителей удобрений (РАПУ) выступила против предложенных Минсельхозом соглашений по ценам на минеральные удобрения, сообщает агентство ТАСС. По мнению членов ассоциации, ценовые соглашения будут носить дискриминационный характер, противоречить антимонопольному законодательству, затруднять инвестиционные проекты производителей удобрений, а также могут привести к торговым расследованиям и введению заградительных пошлин на российскую сельхозпродукцию в других странах.

Напомним, накануне стало известно, что Минсельхоз подготовил проект постановления, который подразумевает заключение соглашений о снижении цен на минеральные удобрения до 1 июля.

В то же время, как вчера заявили в Минпромторге РФ, цены на удобрения в России для отечественных сельхозпроизводителей и так на 20-30% ниже экспортных, что делает удобрения доступными для отечественных сельхозпроизводителей. К тому же при этом цены на минеральные удобрения по-прежнему ниже, чем в 2015 году.

«Идея более масштабного субсидирования АПК путём принудительно снижения цен на минеральные удобрения фактически означает поддержку одной экспортно-ориентированной отрасли за счёт другой, и… носит дискриминационный характер по отношению к производителям минеральных удобрений», - говорится в заявлении РАПУ.

Ассоциация отмечает, что предложение Минсельхоза может привести к искажению ситуации на рынке: сельхозпроизводители получат дополнительные возможности для роста своей маржи за счёт финансовых потерь производителей минеральных удобрений, тем самым фактически закрепив нерыночное субсидирование одной отрасли другой. Это дискриминация не только по отношению к производителям удобрений, но и к тем аграриям, которые заранее купили удобрения, что противоречит антимонопольному законодательству.

Директивное управление ценами на удобрения также противоречит идее запуска нового инвестцикла в промышленности. Принудительное снижение и фиксация цен на удобрения точно не будет способствовать привлечению инвестиций в отрасль, отмечает РАПУ. Кроме того, фиксация цен на сырьевые и промежуточные ресурсы (к которым относятся и удобрения), в отличии от фиксации цен на конечные продукты питания (как, например, сахар и подсолнечное масло), может быть использована в других странах как основание торговых расследований и введения заградительных пошлин на продукцию российского сельского хозяйства.

Инициаторов письма РАПУ поддерживают и в Минпромторге. - Текущая ситуация позволяет говорить о том, что потребности аграриев в минеральных удобрениях будут полностью удовлетворены отраслью, и прибегать к нерыночным механизмам не придётся, - пояснил «Интерфаксу» замглавы Минпромторга РФ Михаил Иванов.