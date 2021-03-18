«С большим запасом надежности»: Зарубежные эксперты признали российскую сырокопченую колбасу качественной

Престижный международный журнал «Продовольственный Контроль» опубликовал статью об исследовании российской колбасы, соответствующей ГОСТ «Колбаса сырокопченая». Для оценки рисков был использованы многолетние результаты испытаний химического состава колбасы «Брауншвейгская». Материал подготовлен группой авторов из Австралии, Израиля, Италии и России в составе Франчески Пеннекки, Ильи Кусельмана, Аглаи Ди Рокко, Брина Хибберта и Анастасии Семеновой. От России в исследовании приняли участие эксперты ФНЦ пищевых систем им. В. М. Горбатова РАН.

В статье отмечается, что по результатам анализа данных производство сырокопченых колбас в России хорошо стандартизовано (нет отличия между предприятиями) и стабильно в течение трех лет. После анализа рисков, авторы статьи пришли к заключению, что имеется явное предпочтение интересов потребителя по отношению к интересам производителя. Более того, в целом риск потребителя продукции ничтожен, российский производитель берет все риски на себя. Для потребителя это означает, что колбаса выпускается с большим запасом надежности, а не со стремлением обмануть покупателя. Российские производители получили самую высокую оценку со стороны зарубежных экспертов.

Один из авторов статьи, д-р Илья Кусельман в своём обращении по результатам исследования к российским коллегам и друзьям написал: «Всем любителям мясной продукции могу сказать, что русской «Брауншвейгской» колбасой вы не отравитесь: риск минимальный».