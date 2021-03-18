Новые арт-объекты «Зарядья»: мобильный сад, гастро-бистро и растения из Крыма

В парке «Зарядье» 18 марта презентовали новые арт-объекты и подарок из Крыма. Фото: Алиса ТИТКО

В парке «Зарядье» 18 марта презентовали новые арт-объекты и подарок из Крыма. Уже этой весной москвичи смогут увидеть растения с полуострова и посетить мобильный сад Green Pack.

Зеленое гастро-бистро

Работа художницы Марины Звягинцевой «Закрутилось-началось!» стала символом всех ландшафтных работ нового сезона. Это анти-стресс-инсталляция, которая должна снизить негатив, возникающий при перекрытии парковых участков во время работ (озеленения, ремонта).

Уже этой весной москвичи смогут увидеть растения с полуострова и посетить мобильный сад Green Pack. Фото: Алиса ТИТКО

- Мне хотелось показать, как люди разных профессий создают нечто уникальное в условиях города. Соединение человеческого труда создает такую расслабляющую атмосферу прямо в историческом центре Москвы, –поделилась художница.

Еще один проект - мобильный сад Green Pack, который можно будет увидеть в «Зарядье» летом. Это модульные конструкции для растений в форме одноразовой посуды, представляющие идею «зеленого гастро-бистро», где ценность природы приравнена к важности ежедневного питания. Москвичи смогут получить так называемый «завтрак на траве» - растения будут высажены в гигантские пластиковые стаканчики и тарелки.

- Весна — время художников и садовников. Эти две категории — главные перформеры парка в новом сезоне. Мы хотим сделать даже экопаркинг, куда спустим бананы, растения. Мы даем дорогу природе, - сказал Иван Демидов, директор парка «Зарядье».

Фото: Алиса ТИТКО

Подарок из Крыма

Никитский ботанический сад, основанный в 1812 году, передал парку «Зарядье» растения из своей уникальной коллекции. К тому же состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между столичным парком и крымским садом.

- Мы получили 36 растений: аукубу японскую, можжевельник казацкий, эриоботрию японскую, тис ягодный, сосну крымскую и судакскую магнолию крупноцветковою и другие, - рассказали в пресс-службе парка «Зарядье».

Фото: Алиса ТИТКО

Москва встретила не такой теплой погодой, как в Крыму, поэтому растениям некоторое время потребуется адаптироваться в специальных конструкциях - прозрачных куполах. Москвичи смогут увидеть их под Стеклянной корой. Из Крыма привезли также трахикарпус Форчуна и смолосемянник, которые разместят в Подземном музее.

- Экспозиция будет посвящена флоре Крымского полуострова. Подаренные парку растения были выращены в наших питомниках, — рассказал Юрий Плугатарь, директор Никитского ботанического сада.

Фото: Алиса ТИТКО

Специалисты Никитского ботанического сада 18 и 19 марта выступят с бесплатными лекциями в области ландшафтной архитектуры, дендрологии, парковедения, декоративного садоводства и цветоводства. Они пройдут в лектории Заповедного посольства, попасть можно по предварительной регистрации: https://www.zaryadyepark.ru/schedule/.

Выставка «Крым. История»

В Подземном музее открылась выставка «Крым. История». Можно увидеть фотографии середины XIX века, на которых запечатлены города, морские и горные пейзажи, а также жители Крыма. Выставка будет открыта до 31 марта, вход бесплатный.

Фото: Алиса ТИТКО

Кстати

Обновится коллекция Флорариума

В настоящее время флорариум в «Заповедном посольстве» закрыт. Пространство готовится к обновлению ботанической коллекции.

- Посетители могли наблюдать, как в питательной среде без почвы растут нони, кофе, какао, а также как плодоносит земляника, созревают огурцы, томаты, ананас, люффы, лагенарии и даже арбуз. Скоро Флорариум зацветет по-новому. Коллекция будет состоять из растений из всех 85 регионов России, - рассказали в пресс-службе парка «Зарядье».