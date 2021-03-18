Москвичи соскучились по театрам – исследование big data Tele2

Tele2 с помощью big data оценила потребление мобильного интернета среди своих абонентов, которые посещали столичные театры в начале текущего года. Анализ данных показал всплеск интереса москвичей к учреждениям культуры. Это обусловлено январским смягчением коронавирусных ограничений для театров и тем, что люди соскучились по культурным мероприятиям за год пандемии.

Data scientists Tele2 подтвердили, что в январе клиенты оператора стали намного активнее посещать театры, чем в «доковидную» эпоху. В компании отмечают существенную разницу с показателями прошлой зимы – в последнюю неделю января 2021 года интернет-трафик в театрах столицы вырос на 42% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

В январе и феврале текущего года посетители всех девяти театров из выборки суммарно скачали 9,4 Тб. Это на 48% больше, чем за два месяца прошлого года. На основе аналитики Tele2 составила рейтинг театров, посетители которых наиболее активно пользовались мобильным интернетом в январе–феврале 2021 года. Первым в списке оказался «Ленком Марка Захарова» – зрители сцены на Малой Дмитровке скачали 1,86 Тб. Почти без отрыва от лидера в топ-3 попал «Гоголь-центр» – его посетители использовали 1,8 Тб. Замыкает тройку победителей МХТ им. А. Чехова, в стенах которого за два месяца скачали 1,17 Тб.

В исследование попали следующие театры Москвы: МХТ им. А. Чехова, Большой театр, «Ленком Марка Захарова», Музыкальный театр им. К. Станиславского и В. Немировича-Данченко, «Мастерская Петра Фоменко», Московский академический театр им. В. Маяковского, Театр им. Е. Вахтангова, «Гоголь-центр» и «Современник».

С 22 января в Москве были частично сняты ограничения, введенные в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. В частности, театрам разрешили заполнять не 25, а 50 процентов мест в зрительных залах.