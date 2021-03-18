Как живут таксисты Подмосковья и сколько они зарабатывают

22 марта отмечают международный день таксиста. Такси сегодня доступно всем и каждому: большой выбор тарифов и классов автомобилей. О том, какие машины любят водители, от чего страдают на работе и сколько зарабатывают — в материале «Комсомолки».

УВАЖАЮТ SOLARIS И OCTAVIA

Интервью мы записали с гендиректором компании «Мегаполис» Иваном Устиновым. Его колонны базируются в Коломне, Луховицах, Зарайске, Кашире, Ступине. В парке более 200 машин. Работают в основном с агрегатором Яндекс.Такси.

— В современном большом автопарке работают четыре человека: начальник транспортного отдела, медик, механик и диспетчер-нарядчик. Механик проверяет машины перед работой: исправность приборов, уровень жидкостей. Принимает жалобы водителей на техническое состояние авто. Диспетчер занимается выпуском водителей на линию: проверяет документы, распечатывает путевой лист, — рассказывает Иван Устинов.

Любимая машина водителей такси эконом класса Hyundai Solaris — настоящая рабочая лошадка. Водители комфорта предпочитают Skoda Octavia. Правда, стоимость последних версий иномарки — кусается. Каждая машина закреплена за конкретным водителем.

ГЛАВНОЕ НЕ НАЗЫВАТЬ «ТАКСЕРИКОМ»

В советское время и начале «нулевых» в такси работали постоянные сотрудники. Затем в эту сферу хлынул поток желающих подработать в свободное время. Однако правила перевозки пассажиров ужесточились: к безопасности и профессионализму водителей стало уделяться больше внимания.

— Большинство отправляются на линию в часы пик — утром и вечером. Потому что в это время больше заказов, можно зарабатывать. Днем берут перерыв, — продолжает собеседник.

В подмосковном такси работают разные люди. Среднестатистический портрет водителя: мужчина от 30 лет.

— Но и 65+ у нас есть сотрудники. Они очень аккуратные и дисциплинированные. Женщины также очень исполнительные и осторожные. Но их в сфере всего 5-7%. Многие наши сотрудники всю жизнь проработали в такси. Хотя в кризисы приходят устраиваться менеджеры, торговые представители, которых сократили на прежнем месте работы, а в такси можно всегда заработать!

Большинство таксистов — очень спокойные люди. Только обижаются, когда их называют уменьшительно-«обзывательным» словом «таксерик».

— Клиенты бывают разные. Последние года три стало очень много пассажиров, которые делятся своими проблемами. Водитель за рулем целый день — впитывает все это как губка. Я и сам это на себе испытал, когда ради интереса решил поездить простым водителем, — делится Иван Устинов. — Потом приходишь домой и выплескиваешь на близких. Поэтому к празднику хочу пожелать коллегам меньше негатива, хороших заказов, ни гвоздя, ни жезла на дороге.

КСТАТИ

Сколько зарабатывают таксисты Подмосковья

— Как и все люди, таксисты мечтают побольше заработать. Умный таксист, который умеет работать — неплохо зарабатывает. Выше среднего класса, — обмолвился во время беседы гендиректор.

Заработки таксистов раскрывать он не стал. Однако корреспондент «КП» через знакомых водителей вступил в закрытые группы и чаты водителей Яндекс.Такси. Сегодня это самый популярный агрегатор в стране и регионе.

В сообществах водители обсуждают насущные проблемы и ситуацию на дорогах. А еще делятся своими доходам — такой вопрос чаще всего задают новички.

Мы скачали скриншоты приложений водителей и выкладываем их здесь. Все заработки указаны «чистыми»: после вычета комиссии агрегатора. Суммы за февраль — короткий месяц.

Вот какими суммами поделились участники чатов из Жуковского. Обратите внимание, что сумма 91 тысяча рублей — это отчет водителя за март. За февраль он заработал почти 150 тысяч рублей — соседний скриншот.

В Раменском доходы водителей тоже хорошие. При том что средний заработок в регионе 50-70 тысяч, водители зарабатывают и 85 тысяч, и 137 тысяч. Один поделился приличным доходом в 160 тысяч рублей.

Напоследок решили поинтересоваться благосостоянием таксистом из Дмитрова. И тут все очень недурно. Смотрите сами: суммы от 106 до почти 140 тысяч рублей.

В чатах подмосковного Чехова водители выкладывали данные за первую неделю марта — с 1 по 7 число. Это также цифры после вычета всех комиссии. Их смело можно умножать на четыре — по примерному числу недель в месяце. Получается, что доход работящих чеховцев 120 — 160 тысяч в месяц.

Понятно, что таксист тратится еще и на аренду авто и проводит на за рулем, в напряжении часть своего дня. Но с другой стороны, он может выстраивать рабочий график так, как ему удобно. И как видим, неплохо получать.

Мы сделали материал, чтобы поздравить водителей с профессиональным праздником. И напомнить пассажирам о человеческом отношении к таксистам. Суммы дохода приводим исключительно в качестве детали к портрету таких важных сегодня людей в жизни больших и малых городов — водителей такси.