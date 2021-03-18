У бизнес-джета из Ниццы во время приземления в аэропорту «Внуково» сломалось шасси

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Днем 18 марта в московском аэропорту «Внуково» сел бизнес-джет HAWKER. Посадка прошла штатно, однако на рулежке борт завалился набок.

— У него что-то произошло с одной из стоек шасси. На борту были два члена экипажа, пассажиры не летели, — сообщили kp.ru очевидцы.

В пресс-службе аэропорта «Внуково» корреспонденту «Комсомольской правды» уточнили, что инцидент связан не с моделью 900XP, а с Hawker 125:

— В 16:23 была произведена штатная посадка воздушного судна, прибывшего рейсом LLT 951Р из Ниццы. После освобождения взлетно-посадочной полосы, во время руления воздушного судна по рулежной дорожке, произошло разрушение одной из стоек шасси. Самолет потерял возможность самостоятельного движения, левая плоскость крыла опустилась на искусственное покрытие перрона. Пострадавших нет. Проводятся эвакуационные работы по удалению воздушного судна с маршрута руления. В причинах произошедшего разбирается специальная комиссия.

СПРАВКА «КП»

Самолет Hawker 125

Бизнес-джет от авиастроительной корпорации Hawker Siddeley из Британии. Производится с начала 60-х годов. Способен пролететь около 2500 км. На борту могут находится до восьми пассажиров. Считается одной из самых успешных моделей реактивных джетов из Великобритании.