Дмитрий Дибров: В каждом айфоне или автомобиле в мире есть русский след!

Дмитрий Дибров. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Стало известно, что около четверти товаров, которые используют россияне — отечественного производства, Это удивило многих — кто- то считал, что уже много лет все, чем мы пользуемся, сделано в Китае, а кто-то предполагал, что многие вещи до сих пор производятся дешевой рабсилой в странах СНГ или полулегально выходцами из Азии на окраинах наших городов. Ни то, ни другое - не правда

Что из отечественных товаров или продуктов использует один из самых популярных в стране телеведущих Дмитрий Дибров?

- Дмитрий Александрович, удивительными данными порадовали статистики: более 20% товаров у нас в стране - собственного производства. Вы чем из отечественных товаров пользуетесь?

- Коллега, а вы знаете, что сейчас со мной говорите по айфону, и таким образом, я использую российское. Прямо жму на него по много раз в день.

- Идея смартфона кажется, не российская, но возможно, у вашего телефона - русское «стекло»?

- Это не стекло. Это гораздо страшнее штука. Называется она диджитайзер. Да и вообще, существование айфона обязано российскому оборонному предприятию из Ставрополья.

- Наше ВПК, как всегда, спасло мир?

- Предприятие имело государственную премию за 1988 год. Стив Джобс дважды был у нас. И пытался добиться, чтобы ему продали технологию сапфирового покрытия. Да, можно пластик использовать для экранов, но он темнее. Можно использовать и стекло — но оно бьется.

- Что же делать?

- Выход - искусственный сапфир, который «выращивается» сейчас в Елабуге. Там целая плантация искусственных сапфиров. Оттуда их «срезают» и посылают в Японию. А из Страны Восходящего солнца понятно, куда он попадает. Да, американцы попытались сделать «гориллу», но в основе-то - наша разработка!

- То есть, у вас всегда под рукой российская придумка?

- Конечно! Ну, если мы сегодня предложениях о браке, о любви делаем, нажимая пальцами на русское изобретение?!

- Ну, а книги, например, вы читаете настоящие, изданные в российских типографиях на российской бумаге?

- Книги я, в основном, пишу.

- Получается, с чисто российской продукцией практически не сталкиваетесь?

- Тот, кто хочет регулярно видеть перед глазами товары с надписью Made in Russia - либо идиот, либо шарлатан. Ну поймите, вот 70 % работоспособного населения США заняты в сервисе! А когда я вижу перед собой надпись Made in China, я понимаю, что это большевистское вранье.

- Почему же сразу «вранье»?

- Сегодняшний готовый продукт придуман в Калифорнии, разработан технологически в Германии, логистика прописана в Голландии, доставлено все из Японии в Китай. А собрано уже все в Шанхае, Пекине или Харбине. Коммунисты Поднебесной, может быть, и хотели бы представить дело так, что все в мире сделано в Китае, но все-таки это не совсем так.

- Они, в любом случае, собирают-сшивают, упаковывают и отправляют по всему миру миллиарды единиц готовой продукции.

- В эпоху международного разделения руда мы не знаем, какие части того или иного более менее технологичного продукта сделаны в той или иной стране. Может быть, почти все.

- Ну, кроме российских сапфиров мы еще даем и российские металлы для лучших образцов мирового самолетостроения, например.

- Ну да, и примите во внимание: абсолютно в любой автомобильной ручке, которой касается рука водителя или пассажира по всему миру, вне зависимости от того, собирается авто в Штутгарте, Детройте или Иокогаме — русский никель обязательно там есть. Есть, конечно, немножко никеля в Швеции, но это смешные объемы. Ну и молибден практически весь — наш. Международное разделение труда никуда не денешь. И ни про один товар не скажешь - российский ли он, китайский или американский.