В Москве "Спутником V" вакцинируют иностранных атташе

183 иностранных военных атташе из 34 стран СНГ, Азии, Африки, Европы и Латинской Америки привились от коронавируса "Спутником V".

183 иностранных военных атташе из 34 стран СНГ, Азии, Африки, Европы и Латинской Америки вакцинировались "Спутником V".

- Перед процедурой всем иностранным военным атташе была проведена термометрия для выявления лиц с повышенной температурой тела, а также с признаками инфекционных заболеваний. Допущены к вакцинации были те, кто ранее не болел коронавирусной инфекцией и не имел противопоказаний, - сообщили в Минобороны России.

Заместитель начальника медицинского центра по медицинской работе Татьяна Кучерук заявила, что они обязательно отслеживают состояние вакцинированных. Она поделилась, что по ее опыту, у вакцинированных нет побочных эффектов, которые бы мешали их трудоспособности.

- Решил привиться российской вакциной "Спутник V", потому что я доверяю российской науке», – сказал военный атташе Боснии и Герцеговины Раде Симич после вакцинации.

Военный атташе Республики Мали в России Банта Сиссе заявил, что никогда не сомневается в российских медиках, а потому вакцинировался сам и получил разрешение от Минобороны Республики Мали на вакцинацию своих сотрудников в России.

В Минобороны России отметили, что применение вакцины "Спутник V" ранее было одобрено в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Ливане и Мьянме.

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