Будущие маршруты метро в Москве: Первая станция на Рублёво-Архангельской линии и продление в аэропорт Внуково

Станция "Каширская". Фото: stroi.mos.ru

Пандемия не отменила главные городские проекты. На площадках будущих маршрутов метро строители работают круглосуточно. В ближайшие годы планируют запустить не только новые линии, но и реконструированные действующие ветки и станции. В том числе и на Большой кольцевой линии (БКЛ), где открытие ещё одного участка ожидается уже совсем скоро.

- Станции «Карамышевская» и «Мневники» на БКЛ подготовят к запуску с пассажирами в конце марта этого года, - заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. - Это достаточно сложные сооружения. Они построены, но мы хотим полностью все подготовить. Точная дата открытия будет определена, в том числе, после консультаций с коллегами из метрополитена.

Напомним, станции «Карамышевская» и «Мнёвники» находятся на западном участке Большого кольца. Сюда же входят «Терехово» и «Кунцевская», которые планируют запустить до конца этого года.

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Схема Рублево-Архангельской линии. Фото: stroi.mos.ru

ВПЕРЕД, НА ТРОИЦК!

В Новой Москве строят сразу шесть станций. На Троицкой линии - четыре станции с рабочими названиями «Славянский мир», «Мамыри», «Бачуринская» и «Коммунарка». К ним добавятся два продления действующих веток. На Сокольнической возводят «Новомосковскую». Это будет первая отапливаемая наземная станция в столичном метро. А на отрезке Солнцевской линии до аэропорта Внуково - «Пыхтино».

Троицкая линия фактически станет дублером южных участков Сокольнической и Калужско-Рижской линий. Новый маршрут пройдет от Московского центрального кольца до города Троицк. Длина трассы - около 40 километров.

«В этом году планируем приступить к возведению двух станций центрального участка Троицкой линии - «Улицы Строителей» и «Севастопольского проспекта», - сообщил глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Когда откроют: ориентировочно в 2023 - 2024 годах.

Солнцевская линия (отрезок идёт в аэропорт Внуково, на станции над эскалатором - модель самолета Ту-144) Фото: stroi.mos.ru

ПОЕЗДА ПОЕДУТ ОТ СИТИ ДО КУНЦЕВО

Рублёво-Архангельскую линию уже начинают прокладывать от первой станции - «Улицы Народного Ополчения». Между будущей веткой и Большой кольцевой линией сейчас строят переходные камеры.

Новый маршрут с девятью станциями соединит деловой центр «Москва - Сити» и Рублево-Архангельское (район Кунцево). Его длина - 18,7 километра. Жители районов Митино, Строгино, Хорошево-Мневники, а также Рублево-Архангельского смогут быстрее ездить по городу. При этом удобнее станут некоторые маршруты наземки. Их перенесут с Новорижского и Ильинского шоссе в Московской области к конечной станции новой ветки метро «Ильинская».

Когда откроют: первый участок - ориентировочно в 2024 - 2025 годах. Вся линия - к 2028 году.

Станция "Бачуринская" на Троицкой линии. (Вдоль платформы под потолком - светильник-«турбина») Фото: stroi.mos.ru

НА БОЛЬШОМ КОЛЬЦЕ ПРОТЯНУТ ВСЕ ТОННЕЛИ

По Большой кольцевой линии к лету этого года запустят последние тоннелепроходческие щиты. В начале марта начали прокладку двухпутного тоннеля на восточном участке БКЛ - от станции «Нагатинский Затон» до станции «Кленовый бульвар». Ещё три щита стартуют по очереди - в апреле, мае и июне. На этом к сентябрю 2021 года и завершится проходка всей Большой кольцевой линии. Затем начнётся строительство самих станций, путевого и электрического хозяйства, инженерных коммуникаций.

Одновременно на южном участке БКЛ от станции «Проспект Вернадского» до станции «Каховская» строят 3 станции - «Новаторская», «Воронцовская» и «Зюзино».

Когда откроют: южный отрезок - до конца 2021 года. Всю линию - в 2023 году.

Новаторская на БКЛ. Фото: stroi.mos.ru

«КАХОВСКУЮ» ПОЛНОСТЬЮ ОБНОВЯТ

Скоро Каховская линия превратится в часть Большого кольца. Для этого началась комплексная реконструкция всех ее трёх станций - «Каховской», «Варшавской» и «Каширской».

Исторические интерьеры на них максимально сохранят. При этом модернизируют инфраструктуру, заменят инженерные коммуникации, рельсы, облицовку стен и платформы. Сейчас на «Каховской» занимаются отделкой, устройством основных конструкций вестибюля и нового перехода на станцию «Севастопольская» Серпуховско-Тимирязевской линии.

До реконструкции на Каховской линии перевозили несколько десятков тысяч человек в день. На маршруте каждые 5 минут ходили укороченные поезда.

После подключения Каховской линии к БКЛ интервал движения сократят до стандартных в метро 1 - 2 минут. А пассажиры смогут без пересадки добираться в десятки районов средней части города.

Через год планируют завершить реконструкцию станций «Варшавская» и «Каширская». Их запустят вместе с восточным участком БКЛ - от «Каширской» до «Нижегородской».

Когда откроют: в 2022 году.

ЧТО ЕЩЕ

- На Арбатско-Покровской линии на станции «Мякинино» появятся два дополнительных вестибюля. Их разместят в северной и центральной зонах платформы. При этом оба новых входа встроят в парковку из шести ярусов.

- На Кольцевой линии со станции «Комсомольская» в ближайшие два года откроется дополнительный выход. Его строят по проекту развития станции Каланчевская МЦД-2. Пассажиры смогут выйти из метро на северную сторону Комсомольской площади - к Ленинградскому и Ярославскому вокзалам и улице Каланчевская.