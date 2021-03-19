Охота на «зайцев»: в московском транспорте не хотят платить за проезд мужчины и женщины 20-25 лет

Ежедневно около 250 контролеров выходят на линии наземного транспорта и станций метро. У пассажиров проверяют оплату проезда Фото: Михаил ФРОЛОВ

Контролеры не будут высаживать детей-безбилетников из автобусов, электробусов и трамваев, а льготников обязали предъявлять необходимые документы. Новые нормы вступили в силу 7 марта. «КП» отправилась в рейд с контролерами ГКУ «Организатор перевозок».

Имеете льготу – возьмите с собой паспорт

Ежедневно около 250 контролеров выходят на линии наземного транспорта и станций метро. У пассажиров проверяют оплату проезда.

- В феврале за отсутствие оплаты проезда было выявлено около 22 тысячи нарушений, в январе на 9% меньше. На фоне увеличения числа пассажиров после отмены ряда ограничений в Москве, отмечается рост количества нарушений, - рассказали «КП» в ГКУ «Организатор перевозок».

Однозначно сказать нельзя, кто нарушает чаще. Контролеры говорят, что не платят за проезд, как мужчины, так и женщины. Наиболее чаще нарушают люди в возрасте 20-25 лет.

- Правила нарушают люди разных возрастов и достатка. Иногда думаешь, что вот этот солидный мужчина точно оплатил проезд, подходишь проверять, – бах – не платил, - рассказали контролеры.

А с 7 марта проверять билеты в пассажирском транспорте стали по новым правилам. Теперь льготникам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт), а также документ, подтверждающий право на льготу. В ходе проверки подтверждения оплаты пассажиры по просьбе контролеров должны эти документы предъявить.

- Если документ, подтверждающий право на бесплатный или льготный проезд, содержит фотографию его владельца, предъявление документа, удостоверяющего личность (паспорт), не потребуется. Если у нарушителя нет документа, удостоверяющего личность, контролеры вправе обратиться к сотрудникам полиции для установления личности, - рассказали в ГКУ «Организатор перевозок».

В феврале за отсутствие оплаты проезда было выявлено около 22 тысячи нарушений, в январе на 9% меньше Фото: Михаил ФРОЛОВ

Детей не высаживают

Когда мы вышли в рейд в районе ВДНХ, то контролеры попросили нас рассказать читателям «КП», что они уполномочены проверять паспорт, если этого требует проверка.

- Бывают случаи, когда мы просим льготников предоставить паспорт, чтобы сверить личные данные (фамилию и имя), а люди отказываются, так как мы не полицейские. Мы тоже должностные лица и такое право у нас есть, - говорит Ольга Насибуллина, старший инспектор контроля ГКУ «Организатор перевозок».

Одна из распространенных ошибок – пенсионеры не прикладывают карту к валидатору, так как считают это не нужным, ведь у них бесплатный проезд. Так же думают люди, которые носят в кармане безлимитный проездной.

- Но прикладывать карту к валидатору все равно нужно, иначе электронные системы передадут, что автобус везет «воздух». Будто загруженности транспорта на этом маршруте нет – никто не едет, поэтому можно сократить количество автобусов в расписании, - объясняет Ольга Насибуллина.

Прикладывать к валидатору нужно именно карту, а не кошелек или сумку, в которой она лежит Фото: Михаил ФРОЛОВ

Школьники из-за своей невнимательности просто забывают оплачивать проезд или ленятся достать карточку.

- Если ребенок едет без билета один, высадить его не могут, но, если вместе с взрослым, высадят обоих? А можно ли на месте оплатить проезд? – спрашиваю.

- Мы попросим у пассажира документ, подтверждающий возраст ребенка, если такого не окажется, то попросим оплатить проезд следующего вместе с ним ребенка. В случае отказа - взрослому и ребенку придется выйти на ближайшей остановке и мы вынуждены будем выписать штраф, - говорит Ольга Насибуллина.

Хитрости пассажиров

Контролер рассказывает, что за смену проверяет около 30-35 автобусов, трамваев и электробусов. Мы за пару часов проверяем трамваи по маршрутам №11, №17, электробусы №Т36. Ни одного нарушителя. Встречаем коллег-контролеров на этих же маршрутах. Говорят, что два «зайца» уже задержали – москвич решил показать другу ВДНХ, но якобы за беседой они оба забыли оплатить проезд.

- Был случай, когда 25-летняя девушка предъявила социальную карту 50-летней матери. Они, конечно, очень похожи. Но все равно по фото видно было, что та женщина старше, чем пассажирка. Довольно много нарушителей в первых числах месяца – люди забывают пополнить проездной, - говорит Ольга Насибуллина, старший инспектор контроля ГКУ «Организатор перевозок».

А еще прикладывать к валидатору нужно именно карту, а не кошелек или сумку, в которой она лежит. Порой чип не срабатывает, а пассажиры убеждают контролеров, что оплачивали проезд. За время работы контролеры встречаются с разными историями, когда муж платит только за супругу, а за себя не платит. Есть пассажиры, которые намеренно никогда не оплачивают проезд и только, когда попадаются контролеру, то оплачивают штраф 1000 рублей. Кто-то настаивает, что нерабочие валидаторы.

- Обжаловать штраф можно. Но реально обращаются за обжалованием очень мало человек. Бывают случаи, когда приходят люди и доказывают, что оплачивали проезд. Но когда им показываем на камерах видеонаблюдения, что они даже не подходили к валидаторам, то им сказать нечего, - рассказывают в ГКУ «Организатор перевозок».

Большинство пассажиров хоть и носят маски, но многие игнорируют перчатки. Контролеры буквально останавливают нарушителей и просят при них надеть защитные средства Фото: Михаил ФРОЛОВ

Штрафы за маски и перчатки

При входе в автобус, трамвай и электробус необходимо уже быть в маске и перчатках. Контролер сначала просит надеть маску, а если пассажир отказывается, то ему выпишут постановление в размере 5000 рублей.

Такая же ситуация и в метро. Если пассажир после требований контролера отказался надеть маску, то на него составляется протокол об административном правонарушении.

Вместе с контролерами приезжаем на станцию метро «Павелецкая». Большинство пассажиров хоть и носят маски, но многие игнорируют перчатки. Контролеры буквально останавливают нарушителей и просят при них надеть защитные средства.

- У меня нет перчаток, - говорит пассажир Николай.

- Мы в следующий раз наденем, - оправдывается супруга.

Но номер не прошел – оформили штраф. Еще один штраф выписывают папе с дочкой, потом студенту без перчаток.

С момента введения масочно-перчаточного режима (12 мая 2020 года) оштрафованы порядка 225 тысяч пассажиров (158 тысяч – метро, 53 тысячи – наземный транспорт, более 15,5 тысяч – железнодорожный транспорт, МЦК, МЦД).

- На сегодняшний день до 99% пассажиров заходят в метро в масках, в перчатках – до 68% ответственно относятся к своему здоровью и здоровью окружающих, - рассказали в ГКУ «Организатор перевозок».

Какие штрафы?

- 1000 рублей за безбилетный проезд и взрослых, и детей,

- 2500 рублей за использование льготных карт, принадлежащим другим людям. Карту могут конфисковать и владельцу карты придется восстанавливать ее,

- 1000 рублей за неоплату багажа,

- 5000 рублей за нарушение масочно-перчаточного режима.

Как оплатить багаж?

1. Московское метро. Стоимость билета – 60 рублей, приобрести можно в кассах (он имеет специальный дизайн). Оплачивается багаж, сумма измерений которого по длине, ширине и высоте находится в пределах от 121 см до 150 см.

2. Наземный транспорт. Пассажиры могут бесплатно перевозить не более одного места ручной клади, сумма длины, ширины и высоты которой не превышает 120 см (чемодан, одну пару лыж в чехле, детскую коляску или детские санки). Провоз багажа (сумма длины, ширины и высоты от 120 до 180 см) оплачивается билетом «Единый» на 1 поездку.

Важно

В связи с действующими противоковидными ограничениями водителям наземного транспорта с 16 марта 2020 года запрещено продавать билеты пассажирам, поэтому необходимо позаботиться об оплате проезда заранее (пополнить карты, проверить их исправность или приобрести билеты), кроме того, проезд можно оплатить при помощи платежных (банковских) карт или иных электронных средств платежа с технологией бесконтактной оплаты.