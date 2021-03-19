Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв поручил оказать помощь всем пострадавшим при пожаре в Химках

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв поручил оказать всю необходимую помощь жителям многоквартирного дома в Химках, где этим утром прогремел взрыв. Напомним, ЧП произошло 19 марта на Зеленой улице.

Сразу после первых сообщений о взрыве, Андрей Воробьёв направил заместителя Председателя Правительства Московского области Романа Каратаева и главу областного управления МЧС Сергея Полетыкина. Им поручено разобраться в причинах происшествия и наладить на месте работу по оказанию помощи жителям пострадавшего дома. Такое же поручение дано главе городского округа Химки Дмитрию Волошину.

Сейчас на месте работают сотрудники оперативных служб. Пожар, возникший после взрыва, был оперативно потушен.

Как сообщалось ранее, по предварительным данным, причиной взрыва могла стать утечка бытового газа. Взрыв произошел в квартире, где проживала семья - двое взрослых и двое детей.

В Министерстве здравоохранения Подмосковья сообщают, что на текущий момент известно о трех погибших. Еще четверо человек получили травмы различной степени тяжести, они госпитализированы.

«На месте работают 8 бригад территориального центра медицины катастроф,13 бригад скорой медицинской помощи, также задействована санитарная авиация», - рассказали в областном Минздраве.