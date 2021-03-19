Технопарки в Москве: две тысячи компаний и 67 тысяч рабочих мест

Мэр Москвы Сергей Собянин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Стартапы, средние технологические компании и крупные научные корпорации все чаще занимаются своими разработками в московских технопарках. На этих площадках для них создаются офисы, лаборатории, «чистые комнаты», испытательные базы, а также гарантируются налоговые льготы.

Сегодня, 19 марта, заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов, мэр Москвы Сергей Собянин и руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова осмотрели технопарк «Модуль» в столичном районе Аэропорт.

«Мы продолжаем в Москве поддерживать и развивать технопарки, - сказал Сергей Собянин. - Это одно из главных направлений для технологической революции будущего. Сегодня создано уже более 40 технопарков, в них работает 67 тысяч человек. Это, в основном, молодые люди - разработчики, инженеры, дизайнеры, которые создают новые виды продуктов. Мы им обеспечиваем льготу по налогу на имущество, прибыль, землю, также помогаем организационно таким структурам. Очень хорошо, что технопарки появляются на стыке государственных интересов и частных».

По его словам, такой симбиоз позволяет запускать эффективные проекты мирового уровня.

«Несмотря на то, что в технопарке «Модуль» множество частных компаний, здесь участвует и государство своими инвестициями, министерство промышленности, ФМБА, - отметил мэр. - Это действительно будущее для разработки новых технологий для авиации, космонавтики, промышленности, медицины».

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Технопарк «Модуль» (4-я улица 8 Марта, д. 3) состоит из 6 корпусов.

Свои производства и исследовательские подразделения разметили в нем 18 высокотехнологичных компаний, в которых трудятся 695 человек. Среди продукции технопарка:

- мощные цифровые процессоры для искусственного интеллекта и цифровой обработки сигналов;

- навигационные процессоры для высокоточных навигационных приборов, например, в роботизированных системах;

- цифровые программные приёмники и другое бортовое оборудование для управления летательными и космическими аппаратами;

- вычислительные модули и устройства обмена данными для авиационных систем.

Эту технику используют в основном такие компании, как «Сухой», «Ростех», «Роскосмос», НПО имени Лавочкина, различные организации космической и авиационной промышленности, а также медицины и других высокотехнологичных отраслей.

Общая выручка резидентов и арендаторов технопарка «Модуль» - порядка 2,8 миллиарда рублей в год.

Средняя зарплата работников – 121 тысяча рублей в месяц.

ЦИФРЫ

Сегодня в Москве создано 42 технопарка общей площадью более 2,3 миллиона квадратных метров.

В них работают более 2 тысяч высокотехнологичных компаний, создано свыше 67 тысяч рабочих мест.

Вакантных арендных площадей в московских технопарках в среднем чуть более 1%.

В столице запустили 5 инвестиционных проектов по созданию новых технопарков.