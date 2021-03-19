«В доме царила идиллия»: знакомые погибших при взрыве газа в Химках рассказали о семье

При взрыве газа в Химках пострадала семья. Фото: Instagram.com

Пожар на месте взрыва в жилом доме в Химках на улице Зеленая, 16, потушен. Сейчас на месте работают следователи и спецкомиссия, которая выясняет причины трагедии. Предварительная версия, взрыв бытового газа — кто-то забыл выключить конфорку. Возбуждено уголовное дело за оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Эпицентр взрыва был в квартире на восьмом этаже. Фото: Иван МАКЕЕВ

Этажом выше жила Ирина, ее муж Константин и двое детей. Фото: Иван МАКЕЕВ

Эпицентр взрыва был в квартире на восьмом этаже. По предварительной информации, ее сдавали в аренду. Этажом выше жила Ирина, ее муж Константин и двое детей. Мужчина и его сын погибли.

— Старшему Артему через три дня исполняется 12 лет, мальчик в пятом классе. Он у Ирины от первого брака. Второй сын — Андрей — две недели назад отметил три годика и пошел в садик (мальчик извлекли мертвым из-под завалов — прим.авт.). Иринка смогла выйти из декрета и снова начала работать парикмахером, — рассказывают знакомые семьи корреспонденту kp.ru.

В день трагедии все были дома. Младший ребенок заболел и не пошел в садик. У старшего начались каникулы в школе. Собеседники редакции называют семью — «образцом идеальной ячейки общества».

— У них царила идиллия. Ирина постоянно писала незамысловатые стихи и посвящала их супругу и детям. С мужем в романтические путешествия по России ездили. Ее муж вел свой бизнес — что-то с пищевой промышленностью. Все у них шло гладко — недавно купили новый внедорожник.

Семья была дружной, они часто путешествовали вместе. Фото: Instagram.com

Квартиру в Химках на улице Зеленая семья купила два года назад у знакомых. В ней четыре комнаты.

— Окна у них выходили на лес. Иришка постоянно говорила, что это ее мечта, — добавил собеседник kp.ru.

Квартиру в Химках на улице Зеленая семья купила два года назад у знакомых. В ней четыре комнаты. Фото: Иван МАКЕЕВ

В квартирах с 6 по 9 этаж повылетали окна, повело кирпичную кладку. Фото: Иван МАКЕЕВ

Также от взрыва погибла соседка семьи. Всех жителей подъезда разместили в лицее неподалеку. Позже им предоставят номера в гостиницах. Жильцам других подъездов разрешили вернуться. Взрыв задел четыре квартиры. В квартирах с 6 по 9 этаж повылетали окна, повело кирпичную кладку.