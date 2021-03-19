В пострадавшей от взрыва газа квартире в Химках могли снести несущую стену

От взрыва газа в многоэтажке в Химках 19 марта погибли три человека. Фото: ТАСС

В квартире, в которой от взрыва газа в Химках погибли мужчина и его сын, делали перепланировку. Об этом корреспонденту kp.ru сообщили знакомые семьи.

— Ирина и Константин переехали в квартиру на Зеленой, 16 два года назад. Там была четырехкомнатная квартира. Они снесли стену между кухней и комнатой, чтобы получить большую столовую-гостиную в 20 квадратных метров. Мы спрашивали, не несущая ли это стена? Они говорили, что дом кирпичный, тут это значения не имеет, — рассказали kp.ru знакомые семьи.

От взрыва газа в многоэтажке в Химках 19 марта погибли три человека. Эпицентр был в квартире на восьмом этаже. Предварительно, ее сдавали в аренду. Обрушились перекрытия между этажами. Взрывная волна задела квартиру, в которой жила семья: Ирина, Константин и двое детей — братья 3 и 12 лет.

Младший мальчик и его отец Константин погибли. Ирина практически не пострадала. Ее сын от первого брака 12-летний Артем в больнице. Также погибла их соседка.

По данным администрации Химок, в результате ЧП ранены еще четыре человека. Жильцов четвертого подъезда эвакуировали в лицей неподалеку. Вскоре им предложат временное жилье. Жильцам остальных трех подъездов разрешили вернуться в квартиры.