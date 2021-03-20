В музеях ВДНХ вновь будут дни бесплатного посещения

Посетители интерактивного музея внутри макета орбитального корабля `Буран`, установленного на территории ВДНХ. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вход в центр славянской письменности «Слово», музей ВДНХ и интерактивный комплекс «Буран» раз в месяц будет бесплатным. Для этого нужно прийти в один из указанных музеев в третье воскресенье марта. Ближайшая дата свободного доступа — 21 марта, далее — 18 апреля.

— Эту популярную культурную акцию впервые провели на ВДНХ в 2019 году. В 2020-м из-за ситуации с коронавирусом был сделан вынужденный перерыв. А сейчас благодаря стабилизации эпидемиологической обстановки появилась возможность ее возобновить, — приводят портал mos.ru слова вице-мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Все объекты ВДНХ сейчас открыты для посещения. Администрация выставки напоминает гостям про санитарные меры: социальную дистанцию, маски и перчатки в помещениях. В музей одновременно могут зайти не больше 50% гостей от общей вместимости.

НА ЗАМЕТКУ

Что можно посмотреть в музеях

Центр «Слово». Располагается в отреставрированном павильоне № 58 «Земледелие» на Главной аллее у фонтана «Каменный цветок». В музее рассказывают о славянской письменной культуры, первых алфавитах и древнейших литературных памятниках. Часть экспозиции посвящена первой русской типографии. Работает с 11:00 до 22:00. Кассы закрываются на час раньше.

Музей ВДНХ. Расположен в правом крыле арки главного входа. Знакомит с 81-летней историей выставки. Недавно экспозицию обновили: появилась интерактивная ретросхема, созданная на основе генплана 1959 года, эскизы скульптур павильона Эстонской ССР и другие экспонаты. Работает с 11:00 до 22:00. Кассы закрываются на час раньше.

В музейном комплексе «Буран» (за павильоном «Беларусь») можно посмотреть фильм о легендарном ракетоплане, познакомиться с историей создания корабля, сравнить американский Space Shuttle и его советские аналоги. Комплекс открыт с 11:00 до 21:00, кассы — до 20:00.