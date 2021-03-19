Бывшего министра экономики РФ аферисты убедили отдать им 11 млн рублей

Яков Уринсон. Фото: Антон Ваганов/фотохост-агентство ТАСС

16 марта Якову Уринсону позвонили якобы из службы безопасности банка. 76-летний заслуженный профессор в конце 90-х работал в Министерстве экономики и даже успел пару месяцев побыть министром. Аферисты действовали по классической схеме: наплели, что на счета Якова Моисеевича покушаются. Нужно срочно обезопасить деньги.

Однако если каноническая разводка предполагает перевод средств на счет аферистов, то для Уринсона приготовили свой сценарий. Предложили встретиться и лично забрать деньги — дескать так надежнее. Профессор поверил и принес мошенникам 89 тысяч долларов США и 51 тысячу евро. По актуальному курсу это более 11 млн рублей.

Экс-министр рассказал, что это не все его сбережения. Есть еще на других счетах. Встречу назначили на следующий день. К тому моменту профессору позвонили из настоящего банка и поинтересовались, все ли нормально. Забеспокоились, что верный вкладчик вдруг вывел со счетов крупные суммы. Тут все стало понятно.

К делу подключился уголовный розыск. И на передаче второго транша 17 марта одного из участников схемы задержали.

— Передача денег происходила в Химках возле входа в ТЦ «Наш дом». Задержанный оказался младшим лейтенантом полиции — служил инспектором в ДПС в городе Пушкине. Вместе с ним работали еще шесть подельников. Их объявили в розыск, — сообщил kp.ru источник в правоохранительных органах.

Возбуждено уголовное дело за мошенничество группой лиц. По статье грозит до 10 лет колонии.