Элитное жилье и рестораны: Большая Никитская превращается в модный кластер

В доходном доме Никитского монастыря (1875 года постройки) откроют бутик-отель, сейчас там проходит реконструкция. Фото: Алиса ТИТКО

Большая Никитская улица в последние несколько лет меняется. Реставрируются исторические здания, завершилось обновление особняка Анны Лопатиной, где ныне располагается посольство Бразилии. Открываются гостиницы класса люкс, работают модные кафе и рестораны, проводятся экскурсии по известным городским усадьбам и музеям-квартирам писателей Горького и Толстого. Эксперты рассказали, почему Большая Никитская становится моднее Тверской улицы, а формирующийся кластер может забрать часть тусовки с Патриарших прудов.

Недавно завершена реставрация здания посольства Бразилии. Фото: mos.ru

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Совсем недавно была завершена реставрация здания посольства Бразилии. Городскую усадьбу построили еще в 1876 году по проекту известного московского архитектора Александра Каминского. Он же проектировал дом княгини Шаховской-Глебовой-Стрешневой на Большой Никитской, где сейчас располагается театр «Геликон-опера».

- Каменное двухэтажное здание в русском стиле с необычным ромбовидным рисунком на фасаде, выложенным цветным кирпичом почти 150 лет назад, передали посольству Бразилии в начале 60-х годов. Последние пять лет велась комплексная реставрация, уделили основное внимание реставрации фасадов, а также килевидным кокошникам над окнами второго этажа, - рассказали в мэрии Москвы.

Облик и атмосфера «старой» Москвы сохранились особенно на отрезке от Моховой улицы до площади Никитских ворот. В городе действует особый подход к застройке исторической части, поэтому появление здесь любого нового проекта должно соответствовать архитектурному окружению.

- Единственный реализуемый сейчас жилой объект на Большой Никитской улице – проект Bvlgari. Это жилой комплекс с гостиницей, где для приобретения доступно всего 14 брендированных резиденций со статусом квартир, - рассказывает Андрей Соловьев, директор департамента городской недвижимости Knight Frank.

Облик и атмосфера «старой» Москвы сохранились особенно на отрезке от Моховой улицы до площади Никитских ворот. Фото: Алиса ТИТКО

Бутик-отель Bvlgari Hotels & Resorts возводит итальянский ювелирный завод. Они выбрали доходный дом Никитского монастыря, который был построен в 1875 году. Здесь неоднократно бывал писатель Александр Пушкин. В 2009 году дом был лишен охранного статуса. Теперь же в проект вложат больше 200 млн долларов. Это будет 65 гостиничных номеров, включая люкс с 600 м² террасой на крыше и видом на Кремль, и элитное жилье (10 резиденций, один пентхаус, два таунхауса и гранд таунхаус 1026 м²). Откроется бутик-отель в 2022 году.

Так будет выглядеть бутик-отель Bvlgari в 2022 году. Фото: mr-group.ru

Модная тусовка переезжает

Рестораторам нравится обновленная Большая Никитская, спрос на аренду помещений здесь высокий. Связано это с присутствием на данной улице ряда очень успешных концепций ресторанов, которые «выстрелили» и уже сформировали определенный уровень целевого потребителя.

Еще три года назад бизнесмены с опасениями вкладывались, так как улица значительно отличалась от сегодняшнего дня. Были непривлекательные продуктовые магазины, к тому же в старых домах проблемы с коммуникациями. Но после реконструкции по Большой Никитской москвичи стали больше гулять. Стало появляться больше модных и креативных офисов.

- Рассматривали Патриаршие пруды, Белую Площадь - самые востребованные и модные районы на тот момент. Случайно появилось помещение на Большой Никитской. Были опасения, но мы чувствовали перспективу и не прогадали. В 2018 году мы открыли свой ресторан. Такая классная атмосфера на улице, комьюнити из сотрудников, гостей, жителей. Из несбыточных желаний – парковка для гостей, - рассказала Светлана Дробот, совладелец ресторана Tokyo.

Светлана Дробот три года назад переживала, когда открывала ресторана Tokyo на Большой Никитской, а теперь понимает, что не прогадала.

Тверскую рестораторы и эксперты по недвижимости считают слишком загруженной и больше туристической.

- Она больше «проходная», туристическая улица с нецелевым трафиком. Люди здесь больше гуляют, чем покупают. В совокупности с высокими арендными ставками и отсутствием парковки, все это сместило вектор притяжения ритейла на соседние улицы центра города, в том числе на Большую Никитскую. Здесь продолжает формироваться некий кластер, чем-то схожий с локацией Патриарших прудов, - говорит Ольга Свиридова, ведущий консультант направления street retail компании «Магазин Магазинов».

На Большой Никитской планируются к открытию, как дорогие престижные рестораны, так и новые интересные концепции кафе-коллаборации рестораторов и медийных личностей, кафе-кино-клубы. В связи с этим выросла инвестиционная привлекательность улицы, ряд зданий будут перепрофилированы под новые направления, в том числе будут созданы элитные апартаменты с бутиками на первых этажах.

Квартиры в историческом центре

Несмотря на историческое наследие, Большая Никитская улица развивается и становится более комфортной для жителей. Здесь обустраивают пешеходные зоны и велодорожки. Эти факторы влияют и на спрос недвижимости. В настоящее время представлено не так много вариантов - десять квартир, средняя цена продажи составляет 1,5 млн рублей за квадратный метр. Есть компактные квартиры - до 40 квадратных метров, а также просторные двухуровневые пентхаусы с куполообразной крышей.

- На ценообразование влияет транспортная доступность и близость ко многим городским достопримечательностям, таким как Кремль, Пушкинская площадь и Патриаршие пруды. Самое дорогое предложение на Большой Никитской на текущий момент — это пентхаус в клубном элитном доме, цена которого достигает почти 1 млрд рублей. Наиболее доступное жилье здесь сейчас стоит 36 800 000 рублей — это трехкомнатная квартира площадью 54,8 квадратных метров, - рассказал Дмитрий Алексеев, руководитель направлений первичной и загородной недвижимости в Авито Недвижимости.

В этом доме продается пентхаус почти за 1 млрд рублей. Фото: cian.ru

Самая бюджетная трешка здесь сейчас стоит 36 800 000 рублей. Фото: cian.ru

Эксперты говорят, что на Большой Никитской нет в настоящее время объектов эконом- или комфорт-класса. И с каждым годом цены на жилье растут.

- Средняя стоимость квартиры на вторичном рынке – 492,6 млн рублей. За последние три года этот показатель вырос на 92%, за год – на 88%, - рассказали в аналитическом центре Инком-Недвижимость.

Пользуется спросом здесь и долгосрочная аренда, ставки за год выросли на 12%. Самая высокая стоимость аренды жилья на Большой Никитской улице на данный момент достигает 2 205 243 рублей в месяц. Арендовать самую доступную квартиру можно за 75 000 рублей в месяц.