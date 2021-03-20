«Требовали надеть маску»: москвич заявил об избиении тремя сотрудниками «Бургер Кинга»

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Слёзную историю о драке в кафе «Бургер Кинг», что на Ленинском проспекте, на днях полицейским поведал 24-летний москвич. По словам мужчины, на него с кулаками набросились сразу три сотрудника кафе. Все случилось поздно вечером, в четверг, 18 марта.

- Мужчина получил телесные повреждения, однако на момент подачи заявления за медицинской помощью он не обращался, - сообщили «Комсомольской правде» в главке столичного МВД.

Как стало известно «КП», причиной конфликта стала маска. Надеть ее москвича вежливо попросили, когда тот оплачивал заказ на кассе. Но уговоры не действовали. Слово за слово и начался скандал, который закончился дракой. Сотрудники кафе в полицию заявление подавать не стали. Это и понятно: трое на одного.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В ближайшее время будут опрошены все участники конфликта, - добавили в пресс-службе столичной полиции.