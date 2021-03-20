В Москву идёт настоящая весна - с солнцем и потеплением до +8 градусов

Москву ждет настоящее весеннее тепло. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Первые три недели весны москвичей, мягко говоря, не баловали - были и 20-градусные ночные морозы (а в Подмосковье и 30-градусные), и метели. А сугробы до сих пор лежат. По климатическим нормам к 20 марта высота снежного покрова должна быть не больше 30 сантиметров. А что мы имеем в реальности? На центральных улицах снег убирают, и там уже чисто и сухо. Во дворах и тем более за городом совсем другая картина.

В Тушине сугробы аж 44 см высотой - в полтора раза больше нормы. На ВДНХ 36 см, у МГУ 35 см (снежный покров измеряют на специальных площадках метеостанций). В Подмосковье больше всего снега лежит в восточных районах: в Черустях 42 см, в Кашире и Павловском Посаде 36 см. При этом в Волоколамске всего 27 см, а в Клину и Можайске и того меньше, 20 см.

- Снег, пусть и небольшой, ещё будет идти в ближайшие дни - в воскресенье и понедельник. Температура круглые сутки около ноля, пасмурно и ветрено. Не самая комфортная погода, - поделилась с «КП» прогнозом главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. - Но уже во вторник, 23 марта, ситуация кардинально изменится благодаря западноевропейскому антициклону. До конца недели будет сухо и солнечно. К среде потеплеет до +3…+4 градусов. Две ночи, на среду и на четверг, окажутся морозными, до -9…-10 градусов. Причина как раз в том, что небо будет ясным, и облака, подобно одеялу, не защитят землю от выхолаживание. В четверг, пятницу и в выходные, 25 - 28 марта, воздух может прогреться до +7…+8 градусов. Но я отношусь к этому прогнозу осторожно: снега ещё очень много, и он может помешать весеннему солнцу развернуться в полную силу. Но самое позднее к 30-31 марта точно потеплеет до +8.

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