В квартирах москвичей бесплатно заменят электросчётчики

В жилых домах Москвы поставят более 500 тысяч новых электросчётчиков. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

До конца этого года в жилых домах Москвы поставят более 500 тысяч новых электросчётчиков. По всему городу началась централизованная замена приборов учета электроэнергии. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

По его словам, жильцам не придётся тратить на установку ни копейки, поскольку с 1 июля 2020 года за организацию учета электричества в многоквартирных домах отвечает «Мосэнергосбыт».

«Специалисты демонтируют старые счетчики, которые вышли из строя или за сроки межповерочного периода, - сказал заммэра. - Замена приборов будет проводиться сразу во всем доме. Срок службы новых многотарифных счетчиков составит 30 лет».

Дату замены жителям сообщат заранее (см. «На заметку»). Тем, у кого электросчётчики стоят внутри квартир, предложат запланировать визит мастеров на вечер и выходные дни.

НА ЗАМЕТКУ

Где узнать дату для своего дома

Информацию о сроках и порядке замены счётчиков разместят:

- на стендах с объявлениями в подъездах и возле домов;

- на официальном сайте «Мосэнергосбыта» в разделе «Частным лицам/ Услуги»;

- в личном кабинете на сайте и мобильном приложении клиента «Мосэнергосбыта».