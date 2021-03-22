18-летнего парня нашли с ожогами в туалете перед Большим театром в центре Москвы

Молодой человек поступил в реанимацию с серьезными ожогами. Фото: Александр ГЛУЗ

В полицию позвонил перепуганный мужчина, 53-летний Иван К.*, отвечающий за обслуживание кабинок общественных туалетов на Театральной площади в самом центре Москвы. Иван сообщил оперативникам, что только что обнаружил в одной из кабинок уборной молодого человека с сильными ожогами. На место срочно выехали полицейские и карета скорой помощи. Прибывшие медики экстренно госпитализировали пострадавшего юношу в реанимацию.

«В реанимационное отделение был госпитализирован 18-летний Сергей В.* Молодой человек поступил с серьезными ожогами волосистой части головы, грудной клетки и кистей рук. Термическое поражение составило 15% тела. В настоящее время врачи борются за жизнь пострадавшего от огня молодого человека», - рассказал KP.RU источник в здравоохранении

Сейчас о пострадавшем известно немного. Сергею всего месяц назад исполнилось18 лет, парень проживал в Москве и нигде не работал. В кабинке туалета, где смотритель нашел обожженного парня, полицейские обнаружили его паспорт, мобильный телефон и бутылку с жидкостью для розжига. Следователи проводят проверку.

* Имена изменены