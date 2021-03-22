В Раменском застрелили рабочего, который хотел угнать скорую и кинулся с лопатой на полицейского

Несколько лет назад мужчина выкладывал фото с оружием и в военной форме, однако, на обмундировании нет опознавательных знаков. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Вечером 21 марта в полицию позвонили сотрудники складов в деревне Бритово в Раменском городском округе. Рассказали, что у их работника повреждена шея. Первой на место приехала скорая, ждали участкового.

Врачи обработали рану и перебинтовали мужика. Звали его Амир — в Москву он приехал из Республики Тыва. Вел себя 32-летний рабочий неадекватно. Он разозлился, когда медики сказали, что нужно поехать в больницу. В запале ярости Амир кинулся на фельдшеров с кулаками. Большего всего досталось водителю.

В этот момент на вызов приехал участковый. Неадекват схватил штыковую лопату и пошел на сотрудника.

На своей страничке в соцсетях Амир называл себя социалистом. При этом увлекался буддизмом и написал, что служил в Чечне. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

— На неоднократные требования полицейского прекратить злоумышленник не реагировал. Выкрикивал угрозы убийством. Сотрудник предупредил о намерении применить огнестрельное оружие, однако, правонарушитель продолжил движение. Видя угрозу своей жизни и здоровью, в сторону нападавшего произведены выстрелы, — сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По данным источника kp.ru в правоохранительных органах, в теле Амира пять пулевых ранений. Он скончался на месте.

— Возбуждено уголовное дело за применение насилия в отношении представителя власти, а также за покушении на угон автомобиля скорой помощи. Следователями проведены допрос свидетелей, изъяты записи камер видеонаблюдения. Будет дана правовая оценка действиям сотрудника полиции, — сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По факту преступлений возбуждено два уголовных дела, но главный подозреваемый был убит Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

На своей страничке в соцсетях Амир называл себя социалистом. При этом увлекался буддизмом и написал, что служил в Чечне. Несколько лет назад мужчина выкладывал фото с оружием и в военной форме, однако, на обмундировании нет опознавательных знаков.