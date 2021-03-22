Предприятия «ЕвроХима» в Ленинградской области установили рекорд по вакцинации

36% сотрудников минерально-химического холдинга в Кингисеппе уже сделали прививку, хотя в среднем по стране в вакцинации приняло участие не больше 3% населения Фото: Михаил ФРОЛОВ

На предприятиях компании «ЕвроХим» российского предпринимателя Андрея Мельниченко в городе Кингисепп Ленинградской области прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции 36% персонала, сообщает «Леноблинформ». На сегодня привиты 780 из 2000 сотрудников «Фосфорита», «ЕвроХим-Северо-Запада», «Терминала порт Усть-Луга» и «Кингисепп-ремстройсервиса». При этом вакцинация работников продолжается: ещё 100 человек уже подали заявки для участия в прививочной компании. Хотя в среднем по России в вакцинации приняло участие не больше 3% населения. Таким образом «ЕвроХим» установил всероссийский рекорд по вакцинации, и в скором времени на предприятиях компании в Кингисеппе может быть сформирован коллективный иммунитет к коронавирусу.

Прививочная кампания на кингисеппских предприятиях минерально-химического холдинга оказалась столь успешной благодаря совместной работе областных, местных властей и оперативного штаба компании. Целый год еженедельные онлайн-совещания позволяли организовывать помощь местным учреждениям здравоохранения, образования, социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства и координировать работу волонтёров «ЕвроХима». И вот финальным шагом в борьбе против коронавирусной инфекции теперь становится проведение массового вакцинирования, которое является единственным гарантированным способом сохранить здоровье.

Руководство «ЕвроХима» активно выступает за масштабное информирование сотрудников о необходимости прививок от коронавируса. На предприятиях компании постоянно ведётся разъяснительная работа, распространяются информационные буклеты и демонстрируются видеоролики, организуются прививочные пункты. Для того чтобы снять острые вопросы о вакцине, для сотрудников всех предприятий «ЕвроХима» была организована видеоконференция с участием создателя вакцины «Спутник V» Дениса Логунова, который рассказал о созданной им вакцине и ответил на все вопросы участников видеоконференции.